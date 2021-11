Andreas Seidl exhorte Christian Horner et Toto Wolff à « garder le respect »

Andreas Seidl désapprouve le match d’argot entre Toto Wolff et Christian Horner, affirmant qu’il n’aurait pas lui-même recours à de telles piques.

Le directeur de l’équipe McLaren a également laissé entendre que Horner avait eu tort de désigner un « maréchal voyou » pour avoir brandi un drapeau jaune qui, selon le patron de Red Bull, avait entraîné une pénalité de grille pour Max Verstappen au Grand Prix du Qatar.

La bataille du championnat du monde entre Mercedes et Red Bull a été parsemée d’acrimonie généreusement saupoudrée par les deux chefs d’équipe, qui se sont rarement retenus d’exprimer leurs griefs avec l’opposition en public.

Tout cela a été un peu inconvenant ou très amusant, selon votre position et le sérieux avec lequel vous voulez ou non prendre les joutes verbales.

Avec sa tête professionnelle, Seidl est dans le premier de ces deux camps et dit que s’il était à la place de Wolff ou de Horner, il s’attendrait à se conduire avec un peu plus de décorum.

« Je ne peux parler que pour moi-même », a déclaré l’Allemand aux journalistes, cité par GPFans.

« Si vous regardez tout ce qui se passe en ce moment, il est évidemment clair qu’il y a beaucoup en jeu et que c’est différent des batailles dans lesquelles nous sommes tous plus reculés, ce qui est formidable dans une certaine mesure pour les fans, pour la série.

« Mais je pense vraiment que certains des commentaires que nous avons vus ces dernières semaines ne sont certainement pas quelque chose que je pouvais imaginer viendrait de nous dans cette situation.

« Je pense qu’il est très important – et peu importe si vous vous battez pour la victoire ou si vous êtes dernier – que vous gardiez toujours le respect de vos concurrents, de la FIA, de la Formule 1. »

Après ce qui a pu être un commentaire brûlant sur le marshal au Qatar, Horner a été réprimandé par le directeur de course de la FIA Michael Masi – et Seidl pense également que critiquer un volontaire n’est pas justifié.

« Nous sommes dans le même bateau et c’est [also] important de maintenir le respect pour tous les bénévoles qui, en fin de compte, nous aident à faire ces week-ends de course », a déclaré Seidl.

Du point de vue de Horner, il préfère voir sa relation avec Wolff comme étant authentique entre deux rivaux en lice pour le même prix, plutôt que d’essayer de prétendre qu’elle est plus amicale qu’elle ne l’est.

« Toto et moi sommes des personnages très différents et vous savez que nous fonctionnons de différentes manières », a déclaré Horner.

« Vous n’avez pas besoin d’être les meilleurs amis de vos adversaires. Comment peux-tu être ? Je pense que ce serait malhonnête à bien des égards, de simuler une façade lorsque vous êtes en compétition les uns contre les autres. »