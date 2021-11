Andreas Seidl explique pourquoi Lando Norris a rejeté l’appel à remorquer Daniel Ricciardo

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que Lando Norris avait rejeté l’appel à remorquer Daniel Ricciardo aux essais en raison du trafic sur son tour précédent.

D’après ce qui a été diffusé, il semblait que Norris refusait catégoriquement de donner à Ricciardo l’avantage d’un sillage lors d’un tour lancé en FP1 au Mexique.

« Ce que nous aimerions faire, c’est ouvrir le tour et pratiquer le remorquage avec Daniel », a lancé l’ingénieur de course Will Joseph.

Mais Norris a répondu : « Je veux faire mon tour tout seul. Je ne veux pas faire le remorquage.

Cependant, Seidl a confirmé après la séance que Norris a finalement donné à son coéquipier un remorquage sur un autre tour, ce qui n’a pas été entendu sur le flux télévisé, et a déclaré qu’il cherchait à l’utiliser pour la façon dont McLaren aborderait les qualifications samedi.

« Oui, c’est évidemment toujours l’une des opportunités que vous recherchez, jouer le jeu entre les deux pilotes pour se donner du remorquage – surtout quand ça devient serré en qual 2, pour passer en qual 3 », a déclaré Seidl à Sky F1 .

« Nous voulions donc l’essayer dans le deuxième tour je pense avec Lando, mais ensuite il voulait faire une autre tentative parce qu’il avait du trafic dans le premier tour, alors il l’a fait le tour suivant.

« Nous devons maintenant analyser la qualité de ce remorquage, puis voir ce que nous devons faire avec nos voitures. »

McLaren reste enfermé dans une bataille intense avec Ferrari pour remporter la troisième place du championnat des constructeurs à la fin de la saison et, avec cinq courses restantes en l’espace de six semaines, les pièces de toutes les voitures seront testées à leurs limites.

Mais au milieu des inquiétudes concernant la fiabilité, Seidl pense que McLaren est en bonne position pour le moment.

« Je pense que nous sommes maintenant bien préparés pour ces cinq courses en termes de pièces », a-t-il déclaré. « Nous sommes dans une bataille si intense avec Ferrari, nous devons tout donner.

« Nous devons aller à la limite à chaque tour que nous faisons là-bas, et c’est l’approche. »

Norris reste le seul pilote propulsé par Mercedes à ne pas subir de pénalité sur la grille pour avoir pris de nouvelles pièces au-delà de l’allocation pour la saison, et Seidl a déclaré que McLaren était en contact avec ses partenaires moteurs concernant une pénalité potentielle lors des courses finales.

Seidl a ajouté : « C’est toujours un sujet dont nous discutons avec Mercedes en ce moment.

« Nous devons donc voir ce que nous faisons ici ou ce que nous faisons aux courses suivantes… en termes de prédiction, à quoi ressemble la fiabilité des différentes unités de puissance qui sont sur les voitures en ce moment, alors nous devons faire notre décision [for] si et quand nous le ferons.