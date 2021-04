Andreas Seidl a parlé de l’importance d’avoir une solide équipe de pilotes pour aider McLaren à ajouter aux progrès qu’ils ont réalisés ces dernières années.

Le directeur de l’équipe McLaren a fait l’éloge de son équipe actuelle alors qu’ils cherchent à ajouter à leur succès cette saison, affirmant que l’arrivée de Daniel Ricciardo pour remplacer Carlos Sainz signifie que l’équipe est capable de poursuivre son assaut alors qu’elle cherche à défier l’avant du terrain. .

Après les qualifications P6 et P7, la course d’ouverture à Bahreïn a été une belle performance de McLaren. Lando Norris a remporté une P4 et Ricciardo a réussi P7 malgré des dommages à sa voiture dans le premier tour, donc les signes sont positifs pour les performances du MCL35M cette saison – bien que Norris affirme que McLaren n’avait que la cinquième voiture la plus rapide à Bahreïn.

« Comme vous pouvez l’imaginer, il était évidemment important pour moi que lorsque nous avons pris la décision de choisir Daniel, nous nous sommes simplement assurés pour l’équipe d’avoir à nouveau également à partir de cette année une formation de pilotes très solide », a déclaré Seidl. après s’être qualifié au Grand Prix de Bahreïn.

«La clé au cours des deux dernières années pour assurer ces positions que nous avons pu obtenir dans le championnat des constructeurs était que nous avions toujours deux pilotes qui étaient là et toujours prêts à marquer de bons points.

«Je suis vraiment content de ce que nous avons vu jusqu’ici des deux gars. C’est formidable que nous ayons à nouveau l’air d’avoir une équipe de pilotes très solide. Nous avons réussi à traverser les deux voitures [in] Q3, les deux gars sont toujours très proches l’un de l’autre.

Avec un grand nombre de points dès la première course, Seidl a ajouté qu’il était « très content de ce que l’équipe a réussi ce week-end parce que je pense encore une fois que le travail acharné que tout le monde a accompli pendant l’hiver a porté ses fruits ».

Il a ajouté: «L’écart que nous avions avec la pole position était plus petit par rapport à ce que nous avions pu faire la dernière fois que nous étions ici à Bahreïn, ce qui est encore une fois un signe encourageant que nous faisons un pas en équipe avec la voiture vers l’avant et que nous allons dans la bonne direction.

