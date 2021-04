Andreas Seidl fait l’éloge de Lando Norris, “ volant en ce moment ”

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a fait l’éloge de Lando Norris après son podium à Imola, affirmant que le jeune Britannique «vole en ce moment».

Lorsque Daniel Ricciardo a occupé le siège vacant de McLaren pour 2021 laissé par Carlos Sainz, peu ont donné à Norris une chance contre le septuple vainqueur de la course qui cherchait à réaliser ses ambitions de Championnat du monde avec la tenue Woking.

Mais, les deux premières courses de la campagne 2021 ont fermement appartenu à Norris.

Le joueur de 21 ans a commencé sa saison avec la 4e place à Bahreïn, et au Grand Prix d’Émilie-Romagne, il s’est brièvement mis dans la conversation pour la pole. Son meilleur temps en Q3 semblait être assez bon pour la première ligne, mais a ensuite été supprimé pour avoir enfreint les limites de la piste.

Extrêmement frustré par lui-même pour l’erreur, Norris s’est néanmoins recentré le jour de la course et a pris un deuxième podium de sa carrière avec P3, défendant également vaillamment la P2 pendant plusieurs tours contre Sir Lewis Hamilton de Mercedes. Norris remporterait également le prix du conducteur du jour.

Et ces fantastiques performances d’ouverture ont fait forte impression sur le patron de McLaren, Seidl.

“Lando vole en ce moment, il a définitivement franchi la prochaine étape en tant que pilote”, a déclaré Seidl à Sky F1.

«Déjà à Bahreïn, vous pouviez voir qu’il a définitivement franchi l’étape suivante, en tant que personne. Il a digéré la saison dernière avec son équipe d’ingénieurs de la bonne manière.

«C’est normal aussi que ces jeunes gars fassent des pas, dans les premières années, ils doivent réussir ou ils n’atteindront jamais le sommet, mais c’est vraiment génial de voir comment il réussit.

«Il a la confiance nécessaire pour faire les tours et ce qu’il a fait aujourd’hui était génial.»

Mis à part la Q3, Norris a déclaré que son week-end à Imola était «plutôt parfait», car il a rapproché McLaren du rythme de tête depuis de nombreuses années.

«C’est bien de se battre contre ces gars. C’est bien d’être là sur le mérite et là-bas au rythme pur, et j’espère que nous pourrons en avoir plus à l’avenir », a-t-il déclaré aux journalistes.

«Je pense qu’à part la Q3 (la phase finale des qualifications), ce fut un week-end assez parfait.»

La prochaine étape de la troisième manche de la saison de Formule 1 est le Grand Prix du Portugal à Portimao. Hamilton a remporté la victoire ici la saison dernière pour Mercedes, tandis que Norris cherchera une première arrivée aux points au Portugal.

