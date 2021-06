Andreas Seidl : la course de McLaren à Bakou sur la « limitation des dommages » à Ferrari

Andreas Seidl était heureux de limiter les dégâts qui auraient pu survenir lors de la bataille du championnat des constructeurs McLaren contre Ferrari à Bakou.

Les voitures de Lando Norris et Daniel Ricciardo n’étaient pas dans le rythme de Ferrari en Azerbaïdjan, avec une sortie de Q2 pour Ricciardo et un mauvais départ de Norris laissant les deux voitures hors des positions payantes au premier tour – tandis que Charles Leclerc, qui sent McLaren ont encore plus de rythme à débloquer depuis leur bolide, mené dès le départ dans sa Ferrari.

Dans l’ensemble, la Scuderia a tout de même dépassé McLaren au classement des constructeurs, mais n’a gagné que quatre points de plus que ses rivales, ce que Seidl a pu considérer comme un point positif de l’après-midi.

« Si vous commencez P9 et P13 et que vous êtes après les premiers virages P12 et P13, puis terminez P5 et P9 – juste une position derrière chacun [of] les Ferrari – il s’agit clairement de limiter les dégâts », a déclaré le directeur de l’équipe Seidl.

“Au final, nous devons finir plus haut le samedi, alors nos dimanches sont beaucoup plus faciles parce que je pense que nous avions le rythme [to run] plus haut à l’avant.

« Mais dès que vous êtes dans le train, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Encore une fois, un bon travail des deux pilotes et de l’équipe pour garder la tête froide dans une course difficile.

“Nous sommes donc assez heureux de n’avoir perdu que quatre points contre Ferrari, ce qui était un bon résultat après un samedi décevant.”

Le seul pilote sur la grille à avoir marqué des points à chaque course cette saison. @LandoNorris 👏 pic.twitter.com/jRoyazOaT1 – McLaren (@McLarenF1) 9 juin 2021

Si McLaren avait réussi à surmonter ses gremlins de qualification, Seidl aurait voulu voir comment les deux équipes se sont affrontées si elles se battaient roue contre roue à Bakou.

“Je pense que si cela avait été une course normale, il est clair que Mercedes et Red Bull étaient partis”, a-t-il déclaré. « Mais je pense que si cela avait été une course à fond, cela aurait pu être très intéressant avec la dégradation des pneus des Ferrari.

« Difficile de dire ce qui aurait été possible dans une course normale et aussi difficile de dire ce qui se serait passé si nous avions terminé en qualite là où nous aurions dû être, en termes de performances de la voiture.

« Mais au final, ça ne compte pas. Nous devons nous réunir le samedi et le dimanche et c’est pour cela que vous devez travailler. Ensuite, vous obtenez les résultats que vous méritez en tant qu’équipe, et c’est notre objectif. »

