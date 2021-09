in

Andreas Seidl dit que le calendrier de la F1 ne doit pas s’allonger, estimant qu’il est déjà trop lourd pour les équipes.

Le calendrier 2021 est le plus chargé du sport jamais, composé actuellement de 22 tours, et c’est avec un a chuté en raison de la pandémie mondiale.

Non seulement il a eu le plus grand nombre de week-ends de course jamais vus, mais aussi un total de trois triple-têtes – quelque chose qui était une rareté.

Avec l’intention de Liberty Media de continuer à augmenter le calendrier, Seidl a appelé à la fin de ces périodes chargées et les a mis en garde contre l’ajout de courses supplémentaires.

« Le plus important de mon point de vue, c’est évidemment que nous n’augmentions pas davantage le nombre de courses par an. McLaren a déclaré le directeur de l’équipe.

« Parce que je pense que ce que nous avons en place maintenant est déjà un fardeau trop lourd que nous imposons à notre peuple.

« Et puis un autre sujet important est également le nombre de triples en-têtes. De mon point de vue, nous devrions les éviter complètement, encore une fois pour réduire le fardeau de notre peuple. »

Seidl n’est pas le seul homme sur la grille à ressentir cela, avec Haas le patron de l’équipe, Guenther Steiner, a déclaré en juillet que les triples étaient trop pour son personnel et qu’il préférerait plutôt plus de doubles même si cela signifiait moins de courses simples.

L’Italien s’est entretenu avec le PDG de F1 Stefano Domenicali et est optimiste qu’ils ne seront pas une chose régulière à l’avenir.

“J’en ai parlé avec lui à quelques reprises et il convient également qu’il serait peut-être préférable d’avoir plus de doubles au lieu de triples et de courses simples”, a déclaré Steiner.

« Je n’ai pas vu le calendrier et ce n’est pas seulement ce que nous voulons faire, c’est aussi quand les hôtes des courses veulent que les courses soient.

«Mais en général, tout le monde sait que les triple-headers sont très exigeants pour le personnel et ça se ressent encore ici. C’est la troisième course d’affilée et c’est assez difficile à faire.

« Donc, jusqu’à ce que nous obtenions le [2022] calendrier Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que le but est d’avoir le moins possible de triple-têtes. Ce ne sera pas une chose standard en F1 d’avoir des têtes triples. »