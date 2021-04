‘Andreas Seidl le meilleur directeur de l’équipe de Formule 1’

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, estime que le directeur de l’équipe de la formation, Andreas Seidl, est le meilleur sur la grille de Formule 1.

En 2018, Brown a repris le poste de PDG de McLaren à un moment où l’équipe cherchait à échapper à une spirale descendante qui avait commencé avec l’échec des retrouvailles Honda de 2015-17.

Seidl avait travaillé avec Porsche sur le programme Hybrid Porsche LMP1 en tant que directeur de l’équipe, mais en 2019, il est passé à la Formule 1 pour assumer ce même rôle chez McLaren.

Seidl a commencé à travailler avec l’équipe en mai de cette année-là, et armé du nouveau line-up de pilotes de Lando Norris et Carlos Sainz, de meilleurs résultats ont commencé à arriver sur la piste, tandis que Brown et Seidl se sont concentrés sur la préparation de McLaren pour un avenir meilleur. Dans les coulisses.

2020 était alors une autre étape importante dans la récupération de McLaren alors que l’équipe obtenait la troisième place du championnat des constructeurs.

La tenue de Woking continue d’évoluer dans une direction positive et Brown ne tarit pas d’éloges sur la relation de travail qu’il partage avec Seidl.

En fait, Brown pense que Seidl est le meilleur directeur d’équipe en Formule 1.

“Je pense que la structure que nous avons chez McLaren fonctionne extrêmement bien pour nous”, a déclaré Brown par Motorsport.com.

«Andreas et moi avons une excellente relation de travail. Je pense que mon rôle est extrêmement clair, quel est le rôle d’Andreas, et c’est également très clair pour l’équipe.

«Mon travail en tant que PDG de McLaren Racing consiste à aligner l’équipe de course la plus compétitive et la plus durable financièrement, non seulement en F1, mais dans tout autre domaine dans lequel nous pourrions nous aventurer comme IndyCar, etc.

«Je pense que mon travail consiste à recruter les meilleures personnes du secteur, et je pense que nous l’avons fait. Je pense qu’Andreas est le meilleur directeur d’équipe dans la voie des stands, à mon humble avis.

«Je ne sais pas comment diriger une équipe de F1, ce n’est pas ma compétence. C’est ce à quoi Andreas est génial. Mon travail consiste donc à lui donner la liberté, le soutien et les ressources financières pour lui permettre de faire son travail. Andreas a donc toute autorité pour diriger l’équipe de F1 comme il l’entend.

«Je pense qu’il est très important, et crucial pour le succès d’une équipe de F1, d’avoir des responsabilités claires, ainsi que des responsabilités claires», a répondu Seidl.

«Je suis très heureux de la façon dont nous avons défini les responsabilités au sein de McLaren Racing, et je suis très heureux que Zak soit le PDG de McLaren Racing, et aussi mon patron.

«Il me donne à la fin, la liberté et le soutien dont j’ai besoin pour apporter mon style et mon expérience et ma façon de créer une équipe de F1 et de la diriger. Et c’est tout simplement génial.

«Nous sommes alignés sur de nombreux sujets en ce qui concerne la façon dont nous voyons les étapes que nous devons franchir au sein de l’équipe. Je pense que nous pouvons également voir au cours des trois dernières années que nous pourrions déjà faire de bonnes mesures. Mais nous savons aussi que nous sommes loin de là où nous voulons être dans quelques années. »

