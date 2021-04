Andreas Seidl n’était pas confiant sur l’appel des pneus tendres Imola

Andreas Seidl dit qu’il n’était pas confiant quant à la décision de mettre Lando Norris sur des pneus tendres pour le redémarrage à Imola.

En raison de Lewis Hamilton dans le gravier et de Sergio Perez purgeant un penalty, Norris s’est retrouvé en P3, derrière Max Verstappen et Charles Leclerc, lorsque la course a été signalée au drapeau rouge suite à l’accident de Valtteri Bottas et George Russell.

Pendant l’arrêt, McLaren a choisi de le mettre sur des pneus tendres pour le redémarrage et cela s’est avéré un bon choix car il a rapidement dépassé Leclerc avec un mouvement qui a finalement assuré le deuxième podium de sa carrière en F1.

Cependant, à l’époque, Seidl n’en était pas si sûr.

«J’ai demandé à mes gars de stratégie, ils étaient assez confiants que ça marcherait. Je n’étais pas si confiant, pour être honnête », a déclaré le directeur de l’équipe selon GPFans.

«Mais ces gars-là, avec l’analyse détaillée de tout ce qu’ils avaient vu du week-end, avec les longs runs que nous avons fait vendredi, ils ont eu une bonne conversation avec les pilotes pendant la période du drapeau rouge et à la fin ils étaient confiants, avec le pilotes, que cela fonctionnerait.

“De toute évidence, nous voulions être en mesure de marquer un podium et cette approche a donc été prise du côté de l’équipe avec les pilotes.”

OUI. ENTREZ, LANDO !!! Il franchit la ligne d’arrivée pour terminer P3 au #ImolaGP. C’est un podium pour McLaren! 🏆 🏁 #SendIt pic.twitter.com/LTUFtaGhoe – McLaren (@ McLarenF1) 18 avril 2021

La décision des équipes sur le pneu sur lequel mettre leurs pilotes a été rendue d’autant plus difficile qu’elles ne savaient pas s’il y aurait un redémarrage arrêté ou roulé.

Aston Martin s’attendait à un départ arrêté et a mis Sebastian Vettel sur des softs et il a estimé que, avec un démarrage roulant utilisé à la place, cela le gênait énormément.

McLaren, cependant, a estimé que si leurs pilotes pouvaient réchauffer les pneus, ce serait une meilleure stratégie quoi qu’il en soit.

«Nous voulions inventer des positions. La discussion que les pilotes ont eue avec l’équipe était d’essayer d’y aller », a ajouté Seidl.

«Essayer d’opter pour les softs afin d’avoir un bon échauffement des pneus après le redémarrage afin d’essayer de sauter une voiture, ce qui a fonctionné pour Lando pour obtenir Charles. C’était la clé pour marquer le podium.

«La deuxième raison pour laquelle nous avons mis les softs était qu’il n’était pas clair si cela aurait été un départ arrêté et je pense que l’avantage aurait été encore plus grand par rapport aux débutants moyens.»

