Andreas Seidl offre son évaluation du Grand Prix de Turquie de McLaren

Andreas Seidl est satisfait du résultat de McLaren au Grand Prix de Turquie malgré le fait que Ferrari ait marqué bien plus de points.

Après avoir été plus forte que le reste du milieu de terrain et s’être battue à l’avant-garde lors des deux tours précédents, l’équipe britannique a connu des difficultés à Istanbul Park avec Lando Norris et Daniel Ricciardo ne terminant respectivement que P7 et P13.

Pour ne rien arranger, leurs plus proches rivaux au classement, Ferrari, a marqué bien plus de points grâce aux 4e et 8e places de Charles Leclerc et Carlos Sainz.

Étant donné que l’équipe italienne était beaucoup plus forte, Seidl a vu le week-end comme un cas de limitation des dégâts et est assez satisfait du résultat.

« Du côté de Lando, il n’était pas possible de faire plus que lui », a-t-il déclaré après la course.

« C’était une course très difficile dans des conditions difficiles. Avec l’équipe, il a maximisé tout ce qui était sur la table.

« En voyant les performances de notre voiture ce week-end, avec le résultat, au final, nous pouvons être satisfaits de la limitation des dégâts.

« Nous avons encore sept points et demi d’avance sur Ferrari au championnat des constructeurs et nous devons simplement continuer. »

À quel point Ferrari était plus forte que McLaren a été clairement démontrée par le fait que Sainz et Ricciardo ont commencé l’un à côté de l’autre à l’arrière de la grille et que l’Espagnol a eu beaucoup plus de facilité à monter dans l’ordre que l’Australien.

Bien que l’écart important de performance entre les deux équipes ait pu être une surprise pour les étrangers, Seidl et ses collègues s’y attendaient.

Pas à cause de problèmes spécifiques avec la voiture McLaren, mais juste parce qu’ils ont eu des difficultés sur des pistes similaires à Istanbul Park plus tôt cette saison.

« Non, parce qu’ils avaient simplement une voiture qui était beaucoup plus rapide ce week-end et à la fin, nous l’avons aussi vu en course », a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris.

« Dès la première sortie, nous avons pu voir que la voiture Ferrari était tout simplement un ensemble plus solide tout au long du tour.

« Je ne pense pas qu’il y avait un domaine spécifique. Nous avons du mal sur ce genre de pistes que nous avons vues plusieurs fois cette année, ce qui a entraîné un net écart au tour.

« C’est pourquoi il était beaucoup plus facile pour Carlos de traverser le terrain. »