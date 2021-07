Andreas Seidl: P3 pour Lando Norris dans le championnat “pas irréaliste”

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’il n’était “pas irréaliste” que Lando Norris, en forme, conserve la P3 dans le championnat des pilotes.

Après avoir occupé cette position en début de saison avant d’être dépassé par Sergio Perez de Red Bull, le sans-point du Mexicain à Silverstone a permis au pilote McLaren de remonter à une impressionnante troisième place au classement des pilotes.

Le décompte de 113 points de Norris est déjà le plus élevé de sa carrière en Formule 1 et il reste encore plus d’une demi-saison pour en tirer parti. Mais pour un arrêt au stand lent à Silverstone, il y a une chance qu’il aurait pu remporter son quatrième podium de l’année le week-end dernier.

En terminant P4 au Grand Prix de Grande-Bretagne, Norris a également battu un record McLaren de tous les temps en remportant son 15e classement consécutif dans les points pour l’équipe.

Alors que Seidl a admis qu’ils auront besoin de leur juste part de chance cette saison, il n’est pas exclu de voir Norris rester dans le top trois pour le reste de l’année.

« Grâce à la solide performance de Lando, avec l’équipe et la voiture compétitive que nous avons cette année, nous avons réussi après 10 courses à être en P3, il n’est donc pas irréaliste d’y rester », a déclaré Seidl, cité par la Formule 1 « Voyons ce qu’on peut faire en seconde partie de saison.

« Qu’il s’agisse d’un objectif réaliste [to stay P3] est difficile à dire car la voiture Red Bull et la voiture Mercedes sont clairement de meilleures voitures et Valtteri [Bottas] et Checo [Perez] ont montré de belles courses cette année, et aussi du passé, ce qu’ils peuvent faire.

« De plus, nous devons également être honnêtes, [we need] à un moment ou à un autre pour que quelque chose ne tourne pas rond du côté de Red Bull ou du côté de Mercedes, car nous ne sommes pas en mesure de les battre uniquement sur la performance.

🗣️ Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, revient sur les défis du titre : “Nous aurons rattrapé d’ici 2024 toutes nos infrastructures, plus particulièrement la soufflerie. Nous n’aurons aucune excuse pour la saison 2024.” #F1 pic.twitter.com/2vRABM12Ul – Planète F1 (@Planet_F1) 23 juillet 2021

Quant à Daniel Ricciardo, il devance Norris de 63 points au classement mais a enregistré son meilleur résultat chez McLaren en prenant la 5e place à Silverstone.

L’Australien a lui-même admis qu’il n’était plus « frustré » par ses premières performances et le directeur de l’équipe McLaren a été encouragé par les récentes améliorations apportées par le septuple vainqueur de la course.

« Je suis très heureux des progrès réalisés par Daniel », a déclaré Seidl. « Un très bon pas en avant lors des qualifications vendredi, puis j’ai réussi à faire de bonnes courses, ce qui est agréable à voir.

“Comme Daniel l’a également dit après la course, il y a encore des choses à améliorer évidemment pour égaler Lando.

« Mais l’important, c’est qu’il fait des pas, qu’il se sent plus à l’aise dans la voiture à la fois en qualifications et en course et c’était un grand pas en avant par rapport aux courses précédentes, ce qui était bien.