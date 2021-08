Andreas Seidl : « Seule la garantie à 100 % de la course est à l’intérieur »

Le directeur de McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la FIA a pris toutes les bonnes décisions dans ses tentatives pour démarrer la course au GP de Belgique.

De lourdes critiques ont été adressées à la FIA après la clôture du Grand Prix de Belgique, après des heures de retard alors qu’une pause sous la pluie était demandée.

Mais avec les tours obligatoires pour un classement de course terminé derrière la voiture de sécurité, cela a décidé de manière controversée l’ordre d’arrivée.

Les 10 premiers ont également obtenu des demi-points, intensifiant les critiques.

Mais Seidl pense que la FIA et le directeur de course Michael Masi ont fait tout leur possible pour aller courir à Spa et ont accepté toutes les décisions de ne pas le faire pour des raisons de sécurité.

“Nous avons vu les jours précédents que cela peut être très rapide, que la piste s’assèche et que nous obtenons des conditions dans lesquelles vous pouvez réellement conduire une course”, a déclaré Seidl, cité par Motorsport-Total.com.

« Et avec 20 voitures circulant sur la piste, cela aurait pu sécher rapidement. C’était la raison de la tentative de redémarrage.

« Mais malheureusement, nous ne pouvons pas contrôler la météo et cela n’a pas fonctionné. Par conséquent, c’était la bonne décision à tout moment, y compris le drapeau rouge à la fin.

« La sécurité passe avant tout et, à cet égard, les bonnes décisions ont définitivement été prises.

« Nous avions tous le même objectif, nous voulions avoir une course – les pilotes, les équipes, la Formule 1, la FIA et les fans, principalement pour donner un bon spectacle aux fans.

“Cela vaut donc la peine d’essayer même dans des conditions difficiles, tant que cela est suffisamment sûr pour présenter ce spectacle.

«Mais la sécurité doit être assurée, et elle l’a été. C’est pourquoi je suis content du résultat. Il n’y avait aucun risque pour personne. Nous avons essayé ce qui était possible. Mais nous devons accepter que ce n’était tout simplement pas possible à la fin.

Donc, si la Formule 1 devait s’assurer que chaque course avait des conditions de course 100% sûres, alors Seidl dit que les garder à l’intérieur serait la seule option possible.

“Nous devons simplement l’accepter, car la seule alternative qui garantit à 100% que vous pouvez conduire une course serait une course en salle”, a-t-il déclaré.

Daniel Ricciardo a été classé P4 pour McLaren s’étant qualifié à ce poste, son meilleur résultat de la saison.

Avec des demi-points attribués, cela signifiait que l’Australien en avait marqué six dans ce qui était sa 200e course de Formule 1.