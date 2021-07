Andreas Seidl veut revoir le système de points de pénalité

in

Bien que la situation des points de pénalité de Lando Norris soit meilleure qu’il n’y paraît à première vue, son patron de McLaren, Andreas Seidl, souhaite que le système soit revu.

Norris a ajouté deux points à sa superlicence lorsqu’il a reçu une pénalité de cinq secondes pour un incident avec Sergio Perez lors du Grand Prix d’Autriche, au cours duquel il a terminé troisième.

Cela a porté le total du Britannique à 10, dangereusement proche du seuil de 12 qui déclencherait une interdiction d’une course s’il était atteint.

Mais avant même le début de la prochaine course, le Grand Prix de Grande-Bretagne, Norris perdra deux de ces points de son décompte car ils ne durent que 12 mois sur un dossier de pilote. Les points obtenus ont été marqués lors du Grand Prix de Styrie le 12 juillet 2020.

Les opinions ont divergé sur l’incident de Perez qui a apporté les derniers points du joueur de 21 ans, mais même le patron de l’équipe mexicaine Christian Horner a pensé qu’il était dur que Norris soit pénalisé.

Horner considérait qu’il s’agissait simplement d’une “course difficile” que le Red Bull ait fini par traverser le gravier après avoir tenté de dépasser Norris à l’extérieur, et naturellement son homologue McLaren, Seidl, a accepté.

Norris a toujours obtenu un excellent résultat lors de la deuxième des deux courses autrichiennes de cette année, mais Seidl est plus préoccupé par la possibilité de perdre pour un grand prix un pilote qui, livre pour livre en termes de machines, a sans doute été la star de la F1 de 2021 jusqu’à présent.

Sachant que Norris doit maintenant éviter d’accumuler quatre points de plus avant le 13 novembre, Seidl a déclaré à The Race : « Lando obtient deux points de pénalité pour quelque chose comme ça, ce qui le rapproche encore une fois d’une interdiction de course.

« Pour être honnête, c’est quelque chose qui nécessite une réflexion plus approfondie dans l’ensemble, si c’est le bon système que nous avons mis en place.

« Je regarde juste cette pénalité et je pense que c’est tout simplement faux, car c’est une course normale pour moi. C’est ce que nous voulons voir.

« Intervenir ainsi sur le résultat de la course est décevant.

“Et même pour obtenir les points de pénalité pour cela et risquer une interdiction de course à la suite de quelque chose comme ça, je pense qu’il faut un examen de l’ensemble du système ou du processus.”

Ironiquement, lorsque Norris aura perdu deux points avant Silverstone, il aura alors le même numéro que son ennemi du GP d’Autriche Perez, bien que le pilote Red Bull perde deux de son total à la mi-septembre.

Aucun conducteur n’a encore été banni pour avoir atteint le seuil des 12 points depuis l’introduction du système en 2014.

