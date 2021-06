Andreesen Horowitz est «radicalement haussier» sur la crypto et lance un nouveau fonds de 2,2 milliards de dollars

Andreesen Horowitz, le géant du capital-risque de la Silicon Valley, a annoncé jeudi le lancement d’un nouveau fonds de 2,2 milliards de dollars axé sur les crypto-monnaies. Le fonds prévoit d’investir l’argent dans des actifs numériques et des startups blockchain. Selon les partenaires d’Andreessen Horowitz, Katie Haun et Chris Dixon, la taille de ce fonds est un signe de la grande opportunité sur le marché, a rapporté CNBC.

Initiative lancée par temps baissier pour le bitcoin

Le premier fonds crypto de la société a été lancé pendant l’ère du « crypto hiver » de 2017, lorsque le bitcoin (BTC / USD) a chuté de 80%, bien qu’il investisse dans les crypto-monnaies depuis 2013.

Le nouveau fonds Andreesen Horowitz arrive à un moment tout aussi baissier, mais la société à l’origine de certaines des plus grandes réussites financières de ces derniers temps ne semble pas s’inquiéter. Notant la volatilité des actifs numériques, Haun et Dixon ont déclaré :

Les prix peuvent fluctuer, mais l’innovation continue d’augmenter tout au long de chaque cycle. Nous pensons que la prochaine vague d’innovation informatique sera tirée par les crypto-monnaies et nous sommes radicalement optimistes quant au potentiel des crypto-monnaies.

Le fonds se concentrera sur les opportunités à tous les stades, des premières start-ups aux réseaux de stade avancé pleinement développés.

Ajouter ‘Heavy hits’ à la liste

Andreessen Horowitz est l’un des premiers investisseurs dans le projet de cryptographie Libra de Facebook, qui a ensuite été renommé diem. La société détient une participation dans Dapper Labs et envisage de se concentrer sur le défi (finance décentralisée) à long terme. En tant que telle, la société n’est pas étrangère à l’espace et l’équipe d’investissement a déclaré dans un article de blog qu’elle se concentrera sur la recherche de “la prochaine génération de fondateurs visionnaires de la crypto et sur l’investissement dans les domaines les plus passionnants de la crypto”.

La société privée américaine de capital-risque a annoncé l’ajout de plusieurs “gros frappeurs” pour “aider à traduire les crypto-monnaies dans le courant dominant”. Certains des exemples incluent l’ancien Bill Hinman, ancien directeur de la division Corporate Finance de la Commission SEC, le premier vice-président des communications de Coinbase, Rachael Horwitz, et l’ancien sous-secrétaire au Trésor pour les affaires internationales Brent McIntosh.

Nous n’avons jamais été aussi enthousiasmés par la direction des crypto-monnaies et nous parions sur les fondateurs talentueux et visionnaires qui sont déterminés à faire partie du prochain chapitre des crypto-monnaies », lit-on dans le rapport du blog.

