Andreessen Horowitz dirige un tour de table de 50 millions de dollars pour Matter Labs

Matter Labs, la société à l’origine du protocole de mise à l’échelle Ethereum Layer 2 zkSync, a levé 50 millions de dollars lors d’un tour de table de série B dirigé par Andreessen Horowitz (a16z), a annoncé lundi la société.

Le financement sera utilisé pour financer la croissance de l’entreprise de Matter Labs, y compris l’expansion des équipes scientifiques et d’ingénierie. Les autres investisseurs du cycle comprenaient Placeholder, Dragonfly et 1kx, qui ont également participé au cycle de financement de série A de 6 millions de dollars qui s’est clôturé en février. Blockchain. com, Crypto.com, Consensys, ByBit, OKEx, Alchemy, Covalent, AAVE, Paraswap, Lido, Futureswap, Gnosis, Rarible et d’autres ont également contribué au financement. Matter Labs construit une technologie de preuve à connaissance nulle (ZK) sur Ethereum et a lancé son premier prototype public de rollup ZK en 2019.zkSync version one est un rollup ZK pour les paiements et est en ligne sur le réseau principal Ethereum depuis juillet 2020.

