Andreessen Horowitz mène un tour de 23 millions de dollars pour le marché NFT OpenSea

OpenSea, l’un des plus grands marchés de collection numériques, a obtenu le soutien de la société de capital-risque Andreessen Horowitz, ou a16z, et d’autres dans le cadre d’un nouveau cycle de financement.

Selon Andreessen Horowitz, la société dirige une série A de 23 millions de dollars pour OpenSea aux côtés du Fonds de leadership culturel d’a16z, ainsi que des investisseurs providentiels Ron Conway, Mark Cuban, Tim Ferriss, Belinda Johnson, Naval Ravikant, Ben Silberman et d’autres.

«OpenSea rend les NFT consultables, utilisables et organisés», a déclaré Katie Haun, partenaire général d’a16z. «Mais cela va plus loin et fournit une place de marché qui rassemble toutes les plates-formes et facilite les transactions entre toutes les parties, comme le font eBay et Amazon.»

La société de capital-risque a cité la croissance d’OpenSea dans sa décision de soutenir le marché des jetons non fongibles, ou NFT, en affirmant qu’elle avait été «hors du commun» au cours des six derniers mois, avec un volume de transactions multiplié par 100. En outre, a16z a salué le leadership du marché, notamment le PDG Devin Finzer et le CTO Alex Atallah.

En tant que l’une des premières sociétés de capital-risque à entrer dans l’espace, Andreessen Horowitz a jusqu’à présent investi dans une variété de projets de cryptographie, notamment Libra, Maker DAO et Coinbase. Le mois dernier, la société a soutenu la solution de mise à l’échelle L2 d’Optimism.

Cette histoire se développe et sera mise à jour.