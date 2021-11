Andreessen Horowitz mène un tour de table de 5 millions de dollars pour une nouvelle startup de jeux blockchain dirigée par les vétérinaires de Microsoft

Rahul Sood.

Une nouvelle startup de Seattle dirigée par l’entrepreneur de longue date Rahul Sood combine une vague des dernières tendances technologiques – NFT, blockchain, apprentissage automatique, métaverse – dans des expériences de jeu futuristes.

Irreverent Labs a attiré l’attention de la société de la Silicon Valley Andreessen Horowitz, qui vient de mener un tour de table de 5 millions de dollars et a financé au moins 50 startups crypto dans le cadre d’un énorme pari sur le secteur émergent.

Les autres bailleurs de fonds incluent Chainsmokers Mantis VC, un fonds de capital-risque dirigé par le groupe de musique Chainsmokers, ainsi que les sociétés de Seattle Unlock Venture Partners et Keen Crypto, un nouveau fonds axé sur la cryptographie fondé par le vétérinaire technique Andy Sack. Advancit Capital, qui a soutenu MasterClass, Headspace et ., a également investi.

Sood a déclaré qu’il n’avait fallu que huit jours pour réunir les fonds, ce qui témoigne de ses antécédents dans le monde de la technologie, de sa vision de la nouvelle entreprise et de l’enthousiasme suscité par sa technologie.

Sood a précédemment cofondé la startup de paris esports Unikrn, qui a été acquise cette année, et a dirigé Microsoft Ventures. Mais il est surtout enthousiasmé par le potentiel d’Irreverent Labs.

« C’est comme le point culminant de ma carrière », a déclaré Sood. « C’est tout ce que j’aime dans un petit projet qui, je pense, va être un vrai succès.

La société prévoit de dévoiler son premier jeu le mois prochain, mais Sood a offert quelques détails dans une interview avec . la semaine dernière.

Le jeu se déroule dans un métavers, un concept vague présenté par certains comme la prochaine frontière pour l’interaction en ligne à travers des avatars générés par ordinateur, mélangeant les mondes physique et numérique. Microsoft et Meta ont présenté leurs propres visions liées au métaverse au cours du mois dernier.

Sood a déclaré que les utilisateurs du jeu pourront « posséder » des personnages dans ce métavers qui peuvent être achetés et vendus. C’est là qu’interviennent les NFT – jetons non fongibles ou actifs numériques uniques.

Ces personnages seront alimentés par l’IA, afin qu’ils puissent devenir plus intelligents au fil du temps, a déclaré Sood. Il y aura également des moyens pour les utilisateurs de gagner de l’argent en jouant.

L’idée s’inspire de jeux similaires tels que Zed Run, le jeu de course de chevaux numérique qui a attiré l’attention plus tôt cette année. Dans Zed, les gens possèdent et courent des chevaux virtuels uniques appelés « NFT respiratoires » qui peuvent se reproduire et avoir leur propre vie. Sood a été l’un des premiers investisseurs dans l’entreprise derrière Zed.

Semblable à Zed Run, le jeu d’Irreverent comportera également un aspect d’élevage.

Irreverent Labs veut surfer sur la vague d’intérêt pour ces types de jeux à gagner construits sur la technologie blockchain, mais aussi abaisser la barrière à l’entrée.

« Le premier jeu d’Irreverent Labs est si délicieusement excentrique et simple à jouer qu’il est facile de négliger la réalisation technique de la création de personnages NFT vraiment originaux avec un apprentissage automatique avancé », a déclaré Arianna Simpson, partenaire générale chez Andreessen Horowitz, dans un communiqué.

Interrogé sur le modèle commercial, Sood n’a pas révélé grand-chose, mais a déclaré que la société avait modélisé les cinq premières années de « l’économie » du jeu.

« [The investors] investi très rapidement parce qu’ils ont vu les mathématiques derrière tout cela et le potentiel de ce que nous construisons, et ils y croient », a déclaré Sood.

Le PDG n’a pas dit qui d’autre travaille avec lui sur Irreverent Labs, mais l’équipe compte environ 16 personnes, dont d’autres anciens dirigeants de Microsoft.

Sood a cofondé Unikrn en 2014 et a fait de l’entreprise une société de paris sportifs de premier plan qui permet aux gens de parier sur des matchs de jeux vidéo. La startup a attiré des investissements d’investisseurs célèbres, dont Mark Cuban et Ashton Kutcher. Il a également rencontré des problèmes juridiques avec la Securities and Exchange Commission.

Sood a aidé à lancer Microsoft Ventures, la branche VC du géant de la technologie maintenant appelée M12, et a précédemment cofondé une société de PC de jeu acquise par HP.

Andreessen Horowitz, qui a fait des paris précoces sur Facebook, Lyft, Pinterest, Coinbase et d’autres géants, a annoncé cet été un fonds de 2,2 milliards de dollars axé sur la cryptographie. L’intérêt pour la crypto atteint son paroxysme alors que Bitcoin et d’autres crypto-monnaies atteignent des prix record.