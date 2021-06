Andreessen Horowitz parle de la levée du troisième fonds crypto à 2 milliards de dollars, selon des sources

Comparer

En mai 2020, alors que l’économie de la cryptographie était encore tumultueuse par les craintes d’une épidémie de coronavirus et de sombres perspectives financières mondiales, dans l’ensemble, la société de capital-risque privée Andreessen Horowitz (a16z) a divulgué le « Crypto Fund II » de 500 millions de dollars. Un rapport publié le 27 mai par l’écrivain technologique Eric Newcomer indique qu’Andreessen Horowitz envisage un financement de 2 milliards de dollars pour le prochain fonds crypto.

Un ancien journaliste de Bloomberg dit “a16z en train de tripler les crypto-monnaies”

La société de capital-risque bien connue Andreessen Horowitz, fondée par Marc Andreessen et Ben Horowitz en 2009, a été une force motrice dans l’industrie de la cryptographie en matière de financement de projets et de démarrage. Marc Andreessen croit fermement au bitcoin depuis un certain temps et a16z a injecté des millions de dollars dans l’industrie au cours des huit dernières années.

Ces derniers temps, Andreessen Horowitz a lancé deux fonds dédiés au développement de « réseaux et entreprises de cryptographie ». Bitcoin.com News a rendu compte de la dernière entreprise révélée par les dirigeants d’a16z, Katie Haun et Chris Dixon, lorsque les deux ont révélé le Crypto Fund II.

Ce fonds spécifique a investi 515 millions de dollars dans des réseaux, des startups et des entreprises dédiées à l’industrie de la blockchain et de la cryptographie. Maintenant, l’ancien rédacteur technique de Bloomberg, Eric Newcomer, précise qu’un troisième fonds de crypto 16z est “en pourparlers pour lever 2 milliards de dollars”.

“Andreessen Horowitz est en train de tripler la crypto, levant son troisième fonds de crypto depuis 2018”, a déclaré Newcomer. « Des sources me disent qu’Andreessen Horowitz vise 2 milliards de dollars pour son troisième fonds crypto. C’est le double de ce à quoi beaucoup de gens s’attendent », a-t-il ajouté.

Une personne proche du dossier a déclaré au nouveau venu a16z qu’il avait vendu “au moins une partie de ses avoirs en Ethereum” avant le ralentissement du marché

La source Newcomer a également révélé qu’Andreessen Horowitz avait «distribué au moins une partie des actions Coinbase peu de temps après que Coinbase soit devenu public». De plus, la société détenait des participations dans Ethereum (ETH) et une source familière avec les opérations a16z a déclaré que “la société a vendu au moins certaines de ses actions Ethereum pour environ 3800 dollars avant que le prix ne s’effondre”.

Le rapport ajoute qu’il semble y avoir une “course aux armements” dans les investissements en crypto-monnaie, alors que Fred Ehrsam et Matt Huang’s Paradigm ont fait des vagues. « Le fonds Andreessen et Paradigm ont le statut d’ennemi. J’ai entendu dire que certains des partenaires d’Andreessen Horowitz sont des commanditaires chez Paradigm », détaille le rapport de l’auteur.

Le même jour, a16z a divulgué un investissement dans la société de cryptographie Talos, Newcomer a également déclaré avoir entendu “beaucoup de rumeurs sur l’investissement d’Uniswap. Bien sûr, à l’instar des rapports de Bloomberg, la source de Newcomer est une personne familière avec le sujet.

« Il sera aussi intéressant de voir qui se lancera dans les crypto-monnaies que de voir qui décidera de mettre de côté cette ruée vers l’or. Mais il semble qu’Andreessen Horowitz sera bien placé pour financer le prochain Coinbase », a conclu Newcomer.

Que pensez-vous d’Andreessen Horowitz triplant son fonds crypto à 2 milliards de dollars ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/andreessen-horowitz-discussions-raising-third-crypto-fund-to-2-billion-sources-say/