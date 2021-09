Andreessen Horowitz s’associe à l’ancien conseiller de Latham & Watkins pour améliorer les relations cryptographiques Crypto new media

in

• La société de capitaux aux États-Unis propose des placements sûrs.

• Jennings veut qu’Andreessen Horowitz gagne beaucoup d’argent avant la fin de l’année.

Andreessen Horowitz, une société de capital-risque aux États-Unis, a employé Miles Jennings, un partenaire de la société Latham & Watkins. Avec ce partenariat, Jennings devient le principal agent axé sur la crypto-monnaie.

Le conseiller financier soutiendra les investissements cryptographiques de la firme américaine. Jennings aidera les entreprises de cryptographie à surmonter les problèmes juridiques et réglementaires.

La location de Jennings d’Andreessen Horowitz

L’associé corporatif a quitté la société Latham en août pour rejoindre l’équipe d’Andreessen Horowitz. Ce contrat a été conclu après que la société de capitaux a annoncé sa nouvelle boîte d’investissement crypto d’une valeur de 2,2 milliards de dollars.

Jennings avait quitté Latham après avoir travaillé avec le cabinet d’avocats pendant plus de 10 ans. L’homme d’affaires a codirigé une équipe de travail axée sur la technologie Blockchain et les crypto-monnaies en général.

Chez Andreessen Horowitz, Jennings travaillera avec Kathryn Haun, une ancienne avocate qui est également l’associée principale de la société d’investissement. Haun gérera également les dépôts de crypto-monnaie avec Chris Dixon, qui est également propriétaire de la société.

La firme américaine a connu une excellente participation lorsqu’elle a investi dans Coinbase Global Inc. La plateforme de cryptographie était évaluée à 100 milliards de dollars après son introduction à la bourse du Nasdaq.

L’ancienne procureure Kathryn Haun pense que cette aubaine Coinbase Global avec Andreessen Horowitz marque un moment historique pour l’entreprise et le marché de la cryptographie. Étant donné que Jennings se sent intéressé par les crypto-monnaies, il est compréhensible que la société d’investissement ait cherché à l’embaucher pour former une équipe consultative.

La société de capital-risque a environ 18 milliards de dollars sous gestion. Le principal partenaire de l’entreprise, Marc Andreessen, révèle que les crypto-monnaies peuvent transformer le marché financier.

Andreessen met également en évidence une percée technologique, de nombreuses entreprises en profitant. Le partenaire de la société pense que les crypto-monnaies gagnent en valeur et en popularité à un rythme impressionnant.

Les crypto-monnaies prennent de l’ampleur dans un paysage réglementaire

L’entrée de Jennings dans la société d’investissement est en phase avec les régulateurs américains créant un nouveau schéma qui affecte les cryptos. Le président de la SEC, Gary Gensler, a annoncé il y a un mois que les citoyens devraient être protégés contre les risques des investissements cryptographiques.

Gensler cherche à réglementer les crypto-monnaies à travers l’Amérique du Nord, et plusieurs sénateurs l’approuvent. Mais la sénatrice républicaine Cynthia Lummis estime que les crypto-monnaies devraient être réglementées mais pas complètement intervenues.

Alors que le paysage de la cryptographie est incertain dans le pays, Jennings, en tant que conseiller de la société Andreessen Horowitz, garantira aux clients que leurs investissements seront protégés. Le conseiller est d’accord avec la réglementation sur la cryptographie mais pense que le marché virtuel pourrait être durement touché si le plan est trop strict. Les réglementations contre les crypto-monnaies sont toujours un sujet de discussion aux États-Unis ; la SEC n’a toujours pas décidé comment s’y prendre pour les méthodes de réglementation recherchées.