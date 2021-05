Andrés Calamaro se consacre comme auteur avec Dieu qui les élève – El Sol de México

Du tango qui se faufile dans le rock (forcément selon Calamaro lui-même), au flamenco, boléro ou bossa nova également passé par la veine rock de l’artiste argentin basé en Espagne, cet album est plein de surprises et de 15 bonnes chansons écrites entre 1989 et 2013 comme Bohemio (avec Julio Iglesias), Azteca Stadium (Lila Downs), Ne pas oublier (Manolo García et Vicente Amigo), Mon drapeau (León Gieco), Flaca (Alejandro Sanz), Dans un hôtel mille étoiles (Milton Nascimento), Passons à un autre sujet (Julieta Venegas) et Paloma (Sebastián Yatra, Leiva et Iván Ferreiro).

Une équipe dirigée par Andrés Calamaro, qui détaille dans une interview avec Le soleil du Mexique sur les paroles que cet ambitieux projet rassemble: «A vingt ans j’étais un assez bon musicien instrumental, j’ai commencé à écrire des chansons à l’âge adulte, je ne sais pas quand j’ai commencé à écrire de bonnes paroles. Cet album, il est vrai, me consacre comme un «bon auteur mais peu reconnu».

-En général, qu’est-ce que tu apprécies chez ceux qui chantent avec toi sur cet album?

-En général, ce sont des artistes et des chanteurs importants, dans certains cas des légendes. En particulier, ils sont meilleurs, ils se sont toastés par amour du métier, par amitié et par respect, ils ont laissé leur empreinte et ont mis les chansons dans leurs poches.

-Les chansons couvrent un large éventail de temps, quels événements vous ont marqué ces années-là?

-Ils m’ont marqué des livres, des films et des discothèques. Puis mes propres expériences, comme tout le monde. Nombreuses tournées, enregistrements, éclipses sentimentales, voyages de toutes sortes et types, amitiés. Nagez la nuit.

-Il y a des mots récurrents dans vos chansons, que signifient pour vous la liberté, le vide, la maladie et le pardon?

– La liberté est connue des détenus, ceux qui ont payé du temps en prison, pour d’autres c’est une question abstraite. Le vide est le verre à moitié plein, la maladie dans la chanson est métaphorique heureusement, dans ma famille nous vivons cent ans. Le pardon est divin, ce n’est pas une qualité humaine, nous en appelons tout au plus à des excuses. Je pense.

-Comment le tango entre-t-il dans le rock?

-À Buenos Aires, il doit l’être. Être ou ne pas être.

– Qu’y a-t-il de plus avec toi, être une rockstar ou une bohème?

-Bohème, misanthrope, généreux et égoïste.

-Comment s’est déroulé l’enregistrement de God Raising Them, et la sélection, qu’avez-vous pensé pour choisir les chansons?

-Il n’a pas semblé possible de convoquer un tel personnel dans la même ville, nous n’avons pas non plus essayé et ce n’était pas nécessaire. Nous avons choisi et enregistré des instruments de 30 chansons, nous avons pensé à trois chanteurs possibles pour chaque chanson et à trois chansons possibles pour chaque chanteur. Nous avons enregistré avec un trio de musiciens à Madrid, selon des arrangements de Germán Wiedemer et sous la tutelle productive de Carlos Narea.

-Comment vous sentez-vous d’avoir un album aussi ambitieux que celui-ci au milieu d’une pandémie qui nous remplit d’incertitudes?

-Différentes épidémies ont bâtardé la dispersion classique de la musique enregistrée, maintenant aussi la libre circulation des tournées jusqu’à nouvel ordre. L’apocalypse technologique, la conspiration record et maintenant la peur qui est ancestrale mais qui s’est imposée à partir de l’information des algorithmes. La musique en tant que profession est ce qu’elle est, personne ne nous a promis une roseraie, nous n’avons jamais rien demandé. Que cela ne soit pas enregistré comme une plainte officielle.

-Comment votre vie a changé au cours de la dernière année; Il est remarquable que l’air du disque soit plein d’espoir, la réalisation elle-même l’est.

-J’ai aimé la pandémie, suspendre une tournée compromise, m’isoler de tout contact. Une expérience proche d’une liberté inconnue. Toute l’année précédente, j’ai écrit des vers tous les jours, parfois pendant plusieurs heures, accompagné de mate et chala. Puis je suis entré dans ma scène sonore en générant des bêtises musicales pendant cent jours. Le monde et ses habitants souffrent d’autres drames que la grippe, mais nous endurons des inquisitions insolentes qui sont folles et qui nous découragent et nous déracinent. La musique est plus cohérente que l’espoir, j’espère que cet album est une lueur d’espoir.

– À un moment donné, vous pouvez les voir chanter ensemble?

-Je l’espère, bien sûr. Cette année ne semble pas la plus appropriée pour convoquer quinze chanteurs de pays différents dans un même théâtre mais j’espère, et j’espère, chanter à nouveau avec ces artistes ou avec l’un d’entre eux.

-Pourquoi avez-vous choisi deux femmes mexicaines et comment avez-vous envisagé d’inclure des voix féminines sur l’album?

-Cela n’a rien de particulier ou de particulier. Nous écoutons tous Mercedes Sosa, Remedios Amaya, Chavela Vargas et Billie Holliday. Pour ces collaborations, nous avions déjà enregistré les instruments et nous ne pouvions pas nous accommoder du ton de chaque chanteur. En tant que chanteur, les messieurs ont trouvé les accords les plus familiers. On a déjà enregistré avec Lila à des occasions précédentes, ça me fait honneur, de même avec Julieta et Mon. Nous avons essayé plus de chanteuses qui n’étaient pas disponibles ou qui ne pouvaient pas chanter, la prochaine fois.

-Quelle est l’origine de l’Estadio Azteca, est-il vrai que c’est une métaphore de la drogue?

-Estadio Azteca ne semble pas être une métaphore avec les substances, l’auteur de cette lettre est mon ami Marcelo Scornik et je ne lui ai pas demandé d’explications pour le moment, je ne pense pas que ce soit un flirt avec des substances d’aucune sorte, je suppose il gère d’autres types de concepts, pas complètement définis. C’est héroïque et masculin. Il transcende les toxines et a plus de clés et de codes imprimés dans les versets. C’est ce que les chansons ont, elles échappent au raisonnement vulgaire, voire au désir des chanteurs eux-mêmes. Nous devons attendre les chansons et elles nous attendent.

-Pourquoi y a-t-il quelques chansons de Los Rodríguez et pas certaines de Los Abuelos de la Nada?

-À Los Abuelos de la Nada (I) était un écuyer de Miguel Abuelo. Miguel et Gustavo (Bazterrica) écrivaient très bien, mon rôle était de jouer des claviers. Ensuite, j’ai contribué avec quelques chansons. Il était très vert en tant qu’auteur. Avec Los Rodríguez, nous écrivons notre propre répertoire soutenu par des répétitions et une substance de groupe.

-Pourquoi vous êtes-vous appelé Salmon?

-Je ne m’appelle pas Salmon non plus. Le saumon comme métaphore pour toujours aller à l’encontre, cela me semble bien. En privé, ils m’appellent El Comandante ou El Gaucho. Le saumon en tant que titre pour un album est drôle et courageux, il est resté comme un surnom sous-aquatique.

-Quel est ton drapeau, tu ne crois vraiment qu’en ta direction et qu’est-ce que c’est?

-La direction opposée, les drapeaux des patries d’Amérique latine et d’Espagne.

-Que vous suggère la phrase que Dieu les élève?

-Ils se réunissent.