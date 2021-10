Andrés Iniesta choisit son Barcelone XI préféré pour El Clásico

Andrés Iniesta a choisi son FC Barcelona XI préféré pour el clásico sur son compte Twitter officiel.

L’actuel Vissel Kobe et ancienne légende de Barcelone avait participé à de nombreuses éditions du grand match, mais il joue désormais le rôle d’entraîneur, ne serait-ce qu’en ligne.

Dans les buts, Iniesta est naturellement allé avec Marc-André ter Stegen, avec un dos quatre d’Óscar Mingueza, Gerard Piqué, Eric García et Jordi Alba. Il a son compagnon Sergio Busquets au milieu de terrain, avec Frenkie De Jong et Gavi à ses côtés. En attaque, Iniesta a choisi Sergiño Dest comme ailier droit, avec Ansu Fati au centre et Memphis Depay à gauche.

C’est un XI avec peu de choix surprenants. En fait, c’est assez similaire à la composition de Ronald Koeman lors de la victoire 3-1 contre Valence. Le seul changement est que Sergi Roberto a commencé ce match à l’arrière droit au lieu de Mingueza.

Une autre question est de savoir si Jordi Alba sera suffisamment en forme après avoir subi une blessure mineure contre le Dynamo Kiev en UEFA Champions League.