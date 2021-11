Andrés Iniesta reçoit un autre prix au Japon

11/12/2021 à 18:10 CET

Le footballeur de Vissel Kobe et légende du FC Barcelone, Andres Iniesta, a reçu le « Prix Espagne-Japon pour la contribution des entreprises ». Le prix est décerné par la Chambre de commerce espagnole au Japon à Tokyo pour la contribution du joueur aux relations commerciales entre les deux pays.

Le président de la Chambre de commerce d’Espagne au Japon, Guillermo Gutiérrez, ainsi que l’ambassadeur d’Espagne au Japon, Jorge Toledo Albiñana, ont remis la distinction à Iniesta en reconnaissance à son travail dans des projets tels que Bodega Iniesta, Mikakus et les académies de méthodologie Iniesta. La Chambre a également souligné le rôle de l’agence de représentation du footballeur, Sports et vie, pour son travail dans le pays japonais.

Iniesta a remercié la distinction pour sa contribution au pays du « soleil levant » : « C’est un honneur pour moi de recevoir ce prix et de contribuer à la croissance de l’Espagne au Japon. En outre, il a souligné que «Depuis mon arrivée, il y a plus de trois ans, j’ai essayé de représenter mon pays avec fierté et dignité ; toujours avec la volonté de maximiser l’image de l’Espagne et générer un impact positif sur le plan sportif, culturel et économique. « Le manchego est une institution dans l’État espagnol. D’autant plus qu’il a marqué le but qui a donné la première Coupe du monde de l’histoire de l’équipe nationale aux espagnols.

Javier Tebas, primé en 2016

La cérémonie a eu lieu dans le Toranomon édition Tokyo, où il y a eu une réception et un dîner de gala avec plus de 80 invités. Il s’agit de la sixième édition des « Prix Espagne-Japon pour la contribution des entreprises ». Le prix des galas précédents a été décerné à des personnalités telles que Javier Tebas avec la Liga, Hiroshi Mikitani avec des sociétés telles que Rakuten Inc et Japan Airlines.