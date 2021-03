Andresito classe Jimbee Cartagena dans la dernière seconde

25/03/2021 à 20:21 CET

Dans la dernière seconde, Andresito a propulsé Jimbee Cartagena en demi-finale de la Coupe d’Espagne (2-1) et il a frappé Viña Albali Valdepeñas, qui deux secondes plus tôt avait écrasé un ballon dans le poteau, alors que l’égalité semblait la seule destination pour un affrontement intense, équilibré et excitant.

JIMBEE CARTAGENA, 2

(0 + 2): Chemi (p.), Bebe, Lucao, Franklin, Wantinho -initial cinq-, Jesús, Marinovic, Mellado, Solano, Avellino, Juanpi et Andresito (2).

VIÑA ALBALI VALDEPEÑAS, 1

(1 + 0): Edu (p.), Xavi Cols, Sergio González, Chino, Matheus Preá (1) -five partant-, Catela, Nano, José Ruiz, Cainan, Dani Santos et Álex García.

ARBITRES

Cordero Gallardo (andalou) et Rabadán Sainz (valencien). Ils ont donné un carton jaune à Waltinho (4 ‘) et Andresito (20’), de Jimbee Cartagena: et à Àlex García (4 ‘) et Matheus Preá (39’), de Viña Albali Valdepeñas.

BUTS

0-1, Matheus Preá (2 ‘); 1-1, Andresito (21 ‘); 2-1, Andresito (40 ‘).

INCIDENTS

Premier match de quart de finale de la Coupe espagnole de futsal masculin devant plusieurs centaines de spectateurs au WiZink Center (Madrid).

Une seconde est un monde de futsal. Lorsque les arbitres ont signalé la dernière faute en faveur de l’équipe dirigée par Duda, il en restait à peine une, juste le temps d’un tir direct, pour la dernière fois. Andresito s’est transformé en victoire avec un tir bas, que personne n’a réussi à repousser sur le chemin du but.

Il a marqué les deux buts du retour de Carthagène, qui attend samedi son rival en demi-finale du duel entre Palma Futsal et Movistar Inter et réalise l’objectif fixé par son entraîneur, Duda, d’atteindre les demi-finales avec le mérite d’avoir soulevé le 0-1 contre reçu en une minute et 28 secondes.

Parce que Valdepeñas a rapidement profité de Matheus Preá, plus puissant et plus décisif dans le combat avec Lucao pour déchaîner un droit retentissant sur le but de Chemi, surpris par un tir inaccessible dès le début d’un duel qui a développé l’équilibre attendu, mais avec une domination de Carthagène.

Peut-être à cause de la condition de ce but contre, qui différencie les perspectives de l’équipe en tête sur le tableau de bord et celle qui a besoin d’un match nul, il a été l’équipe rojiblanco celui qui a pris le plus de possession et la responsabilité avec le ballon, ce qui lui a coûté un bon moment pour générer les chances qu’il poursuivait, mais il a lancé plus que son rival.

Là, Edu a émergé, aussi énergique dans la réponse que le 0-1 avait été de son coéquipier Matheus Prea au but. Mellado, Marinovic, Solano à deux reprises … Edu a frustré chacune des options offensives, ni aussi constantes ni aussi claires qu’il les cherchait, avec lesquelles Carthagène s’est opposé 0-1 en première période.

L’ancien Bleu Sergio González a tiré au poteau lors de l’avant-dernier match

L’exercice d’endurance Valdepeñas n’a pas duré bien au-delà de l’entracte. Ainsi, à 43 secondes après le redémarrage, Andresito a converti un rebond en 1-1, dans la récompense de Carthagène, mieux jusque-là moins dans le 0-1 de son concurrent, auquel Chemi a également répondu.

Une fois le jeu ouvert, chacun a eu son moment. Carthagène n’en a pas profité à la suite du 1-1 et Valdepeñas non plus dès qu’il s’est débarrassé du contrôle exercé par son adversaire.

Tout a été égalisé à nouveau avec les deux équipes sous pression pour une demi-finale si proche et si loin. L’ex-Azulgrana Sergio González a culminé un contre avec un tir au poteau à trois secondes de la fin et Andresito a signé la finale 2-1 dans la pièce qui a clôturé le duel. Les trois dixièmes restants n’ont rien donné d’autre.