Andretti: Gardez la politique en dehors de la Formule 1

La légende de la course automobile Mario Andretti est contre l’utilisation du sport comme outil politique, suggérant ainsi à Lewis Hamilton de cesser d’utiliser la Formule 1 comme plate-forme pour lancer et promouvoir ses convictions personnelles.

L’Américain, Champion du Monde de F1 1978, a un immense respect pour Hamilton en tant que pilote de course et considère le pilote Mercedes F1 «sans aucun doute» comme l’un des plus grands du sport.

Cependant, l’activisme politique de haut niveau que le Britannique a porté au centre de la F1 ne convient pas à l’Américain, «j’ai déjà exprimé mon opinion à ce sujet et j’ai été critiqué pour cela … mais je n’aime pas voir politique dans le sport.

«La grande chose à propos des Jeux olympiques est que des équipes du monde entier se réunissent pour concourir. Ils sont tous identiques et ont tous le même objectif. Soit vous gagnez, soit vous ne le faites pas, quel que soit votre parcours », a déclaré le joueur de 81 ans lors d’une interview sur le podcast Starting Grid.

«Faire de la politique, comme cela a été le cas, divise les gens. Nous l’avons vu aux États-Unis. Si vous dites quelque chose qui est un peu discutable, les arguments commencent tout de suite. Je n’aime pas ça quand on mélange les deux. La F1 doit rester un sport pur.

«Oui, nous avons tous nos valeurs, mais en essayant de faire avancer notre propre agenda? Je ne sais pas. Je pense que la politique a sa propre place et je préférerais qu’elle reste en dehors du sport », a ajouté Andretti.

Les actions largement couvertes de Hamilton l’an dernier pendant les week-ends de Grand Prix ont créé des vagues dans tout le paddock, divisant même les pilotes, dont certains ont pris le genou tandis que d’autres ne l’ont pas fait.

Cependant, il a reconnu dans une récente interview qu’il se rendait compte que la diplomatie pourrait mieux le servir à l’avenir.

En outre, la F1 a écouté et lancé l’initiative #WeRaceAsOne en juin de l’année dernière, déclarant: «Nous voulons montrer qu’en tant que communauté sportive, nous sommes unis contre le racisme et nous ferons plus pour lutter contre les inégalités et la diversité en F1.