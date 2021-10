Andretti : Grosjean a beaucoup attiré l’attention des gens

L’ancien champion de Formule 1 Mario Andretti a félicité la recrue d’IndyCar Romain Grosjean après sa première saison complète dans la série, affirmant qu’il attirait beaucoup l’attention des gens.

En 2020, Grosjean a finalement mis fin à une carrière qui a duré 10 ans dans l’élite (9 saisons complètes et saison 2009 partielle), et a fait le passage en IndyCar avec Dale Coyne Racing. Et il semble que le Français en ait fait assez lors de sa première saison en IndyCar pour convaincre Michael Andretti de le signer pour un contrat de deux ans à partir de 2022 chez Andretti Autosport.

Le père de Michael Andretti, et Mario, champion de F1 de 1978, a donné son avis sur les débuts de Grosjean en IndyCar et pense que l’ancien pilote de F1 a un bel avenir là-bas.

Andretti parlait à RacingNews365.com et a expliqué pourquoi il pense que Grosjean a bien réussi sa saison recrue en IndyCar.

« IndyCar a été plus une série de spécifications, c’est une série de spécifications, [and] cela donne à l’individu une sensation différente venant de la Formule 1 », a-t-il déclaré. « En F1, à moins que vous ne soyez dans l’une des trois meilleures équipes, vous n’avez aucune chance en enfer de pouvoir apporter de très bons résultats. »

Andretti a ajouté : « Mais vous pouvez voir que Romain l’a adopté, parce qu’il sent qu’il a la même voiture que tous les habitués qui ont marqué. Il se sent immédiatement compétitif et cela vous donne un gros coup de pouce en confiance.

Il va sans dire que la carrière de Grosjean en F1 était un cas de « ce qui aurait pu être », rejoignant l’élite au milieu de la saison 2009 avec Renault F1 (en remplacement de Nelson Piquet Jr.), mais lâchant par manque la fin de l’année de performances.

Il a ensuite rejoint la F1 en 2012 avec Lotus F1 pendant 4 ans, où il a montré quelques éclairs de ce rythme promis qui l’ont mis sur le radar de la F1, mais jamais de manière cohérente. Ensuite, il y a eu ces accidents très médiatisés qu’il a eus, qui ont conduit à une interdiction de course pour le Grand Prix d’Italie 2015 après son tristement célèbre carambolage du premier tour à Spa cette année-là.

Il a passé les années entre 2016 et 2020 chez Haas F1, après avoir commencé avec des promesses lors de sa première année avec l’équipe américaine, mais est ensuite entré dans un déclin continu, jusqu’à ce qu’il termine sa carrière en F1 avec un crash enflammé à Bahreïn 2020, un accident que le Le Français a eu la chance de s’en éloigner.

Andretti senior, cependant, estime que malgré sa carrière terne en F1, Grosjean a ce qu’il faut pour réussir en IndyCar.

« Je ne suis pas surpris de la façon dont il s’est bien déroulé, car si vous regardez la carrière de Romain, c’est une force avec laquelle il faut compter, sans aucun doute », a-t-il admis.

« Honnêtement, n’importe où sur le terrain, vous pouvez avoir une chance de gagner, en IndyCar. »

Andretti a ensuite déclaré : « Il a attiré beaucoup d’attention des gens, cela ne fait aucun doute.

« Il sera joueur. Je pense qu’il va apprécier ce chapitre de sa carrière », a-t-il conclu.

Lors de sa première saison d’IndyCar, Grosjean a terminé 15e au classement général des pilotes, marquant une pole position, six top dix et quatre top cinq, dont une deuxième meilleure en carrière dans les deux courses cette saison sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway. .