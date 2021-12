Andretti: Nous étions à 48 heures de conclure l’accord F1

Michael Andretti a révélé qu’il n’était qu’à « 48 heures » de devenir le patron d’une équipe de Formule 1, mais les négociations pour le rachat de l’équipe Sauber (alias Alfa Romeo) se sont ensuite dégradées soudainement et de manière inattendue.

À l’époque du Grand Prix des États-Unis, en octobre, un accord a presque été conclu qui verrait le patron d’Andretti Autosports reprendre l’équipe suisse et commencer une aventure en F1 dont Michael rêve. Mais ensuite, tout s’est effondré.

Andretti a déclaré à Racer : « La F1 est la plus grande série de courses au monde et je pense que cela pourrait faire des merveilles pour notre marque. A l’international évidemment, nous sommes avec la Formule E et l’Extrême E, faire de la Formule 1 c’est le nec plus ultra. J’ai toujours eu de l’intérêt pour ça.

«C’était vraiment, vraiment décevant que cet accord n’ait pas été conclu. Nous étions littéralement à 48 heures de conclure l’affaire à ce moment-là, comme nous le pensions. J’aimerais toujours beaucoup le faire, les opportunités se font de moins en moins, les équipes ne sont pas vraiment à vendre en ce moment.

« Nous devons voir ce qui se passera dans le futur. Il y a encore de l’intérêt. J’adore la F1, c’est l’expérience de course ultime, et pour notre marque, ce serait tout simplement énorme, cela nous amène au plus haut niveau auquel vous pouvez être. »

Il y a toujours un plan B ou C. Donc, nous l’attaquons définitivement

Andretti est revenu sur la chronologie de l’accord qui a failli être: «C’était assez chargé. Vers le mois de mai, c’est quand il a commencé à chauffer assez fort, puis c’est devenu fou en août, et en septembre, c’était à fond, cette fois-là, nous pensions que nous avions un accord.

«Nous essayions juste de tout mettre en place et, malheureusement, il y avait des choses qui nous ont été lancées à la fin que nous ne pouvions pas faire. Il s’agissait essentiellement de contrôler les problèmes dans les dernières heures des négociations. C’est ce qui a tué l’affaire.

Alors que la porte de Sauber s’est fermée de manière inattendue et qu’aucune autre équipe n’est à vendre à ce stade de l’histoire du sport alors qu’elle entre dans une nouvelle ère de plafond budgétaire et, espérons-le, des règles du jeu plus équitables pour les équipes de F1.

Mais les ambitions d’Andretti en F1 ne sont pas terminées : « Il y a toujours un plan B ou C. Donc, nous l’attaquons définitivement. On verra ce qui se passera, mais je ne vais pas abandonner. Il pourrait y avoir des opportunités qui n’existent pas en ce moment et nous allons simplement continuer à chercher ces opportunités. »

Concernant l’expérience et les leçons apprises, Michael, 59 ans, fils de la légende de la course automobile Mario Andretti a déclaré : « Je pense qu’il y a des choses que vous apprenez, vous apprenez toujours, mais dirais-je que nous aurions pu faire les choses différemment ? Probablement pas trop.

«Nous avons fait un assez bon travail pour arriver au point où nous en étions, je suis sûr qu’il y a des choses que j’ai apprises, mais est-ce que je ferais beaucoup différemment de ce que nous avons fait là-bas? Probablement pas », a ajouté Andretti.