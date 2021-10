Andretti serait un « grand ajout au sport, si c’est vrai »

Lawrence Stroll a déclaré que le retour du nom Andretti en Formule 1 serait un « grand ajout » au sport, si « c’est vrai ».

Andretti Autosport, propriété de Michael Andretti, est en pourparlers avec les propriétaires de Sauber, Longbow Finance, pour acheter une participation de 80% dans l’équipe actuellement connue sous le nom d’Alfa Romeo.

On pensait qu’une annonce pourrait arriver dès le Grand Prix des États-Unis ce week-end, mais un accord n’a pas encore été conclu, des rapports affirmant que les négociations sont en cours, elles viennent de se heurter à une pierre d’achoppement.

Si Andretti, qui a récemment été aperçu au siège social de Sauber à Hinwil, achète l’équipe, il affrontera Stroll dans le championnat du monde, le Canadien étant le propriétaire de l’équipe Aston Martin F1.

« Andretti est un grand nom », a déclaré Stroll à .. «Je connais la famille et je pense qu’ils seraient un excellent ajout au sport, si c’est vrai.

« Je n’en sais pas grand-chose à part que j’ai entendu dire dans le paddock lors de la dernière course qu’il y avait potentiellement de l’activité là-bas.

«Je pense qu’ils ont fait un SPAC aux États-Unis et ont dit qu’ils allaient chercher à acheter quelque chose dans le sport automobile. Je comprends parfaitement, je vois la logique.

La SPAC dont parle Stroll est la société d’acquisition qu’Andretti a créée pour lever 250 millions de dollars par le biais d’une offre publique.

Stroll pense que le moment est venu pour quelqu’un comme Andretti de s’impliquer dans la Formule 1, saluant l’introduction du plafond budgétaire comme un changeur de jeu.

Depuis cette saison, les équipes opèrent toutes sous un plafond de 145 millions de dollars, bien loin des 450 millions de dollars dépensés par Mercedes, Ferrari et Red Bull.

On espère que la casquette, ainsi que les toutes nouvelles voitures de l’année prochaine, uniformiseront les règles du jeu.

« Tout le monde est très concentré sur la rentabilité de chacun de nous », a déclaré Stroll. « Et les équipes de Formule 1, bien gérées, seront des entreprises très rentables.

« C’est beaucoup plus facile de gagner quand on dépense plus que la concurrence. C’est maintenant parti… cela joue dans le sweet spot de cette équipe, qui historiquement a fait plus avec moins.

« Nous pourrons faire plus, nous serons au sommet du plafond budgétaire, nous serons tout à fait là-haut. »

L’intérêt d’Andretti pour Sauber a bouleversé la course pour le siège de course final 2022.

Alors que l’on pensait que Guanyu Zhou menait la course, Andretti tient à faire appel au pilote IndyCar Colton Herta comme coéquipier de Valtteri Bottas.

Bottas a un contrat de plusieurs années avec l’équipe et restera quel que soit le propriétaire.