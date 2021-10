Andretti : Un faux pas pourrait coûter le titre à Lewis ou Max

in

Mario Andretti a prévenu Lewis Hamilton et Max Verstappen qu’un « faux pas » pourrait suffire pour offrir à l’autre le titre des pilotes.

Après 15 Grands Prix et plusieurs changements d’élan, Hamilton et Verstappen ne sont séparés que de deux points en faveur du champion en titre.

Bien que Verstappen ait remporté plus de grands prix, sept contre cinq pour Hamilton, il a trois DNFS alors que le Britannique n’en a qu’un.

S’avérant être le thriller que les fans attendaient depuis longtemps, Andretti estime que la lutte pour le titre ne sera décidée qu’au dernier tour du Grand Prix d’Abou Dhabi.

“Je pense que la bataille va aller jusqu’à la dernière course”, a déclaré Andretti à RacingNews365.com dans une interview exclusive. « Je ne peux pas le voir [happening] autrement, ce qui est bien.

« Ils sont tous les deux presque sur un pied d’égalité. Chacun peut, n’importe quel jour, faire le travail, comme nous l’avons vu.

Cela signifie qu’une erreur de l’un ou l’autre des protagonistes pourrait offrir le titre mondial à son rival.

Soulignant le Grand Prix des Pays-Bas où Verstappen a remporté la victoire à domicile devant Hamilton, le champion du monde 1978 a déclaré que Red Bull avait montré à quel point la stratégie aurait également un rôle énorme dans le résultat de cette saison.

“A Zandvoort, tout faux pas de part et d’autre aurait pu faire une grande différence”, a déclaré le champion du monde 1978.

“J’ai regardé la stratégie de Red Bull, ils ont juste joué avec Mercedes, ont laissé Mercedes faire le premier pas – c’était génial. Tous les appels étaient bons.

“Max a dû vraiment travailler pour ça, mais c’est comme ça que c’est censé être.”

L’Américain, comme le reste d’entre nous, prend beaucoup de plaisir à regarder la bataille se dérouler.

“Il n’y a rien de nouveau à voir Mercedes être si dominant au cours des dernières saisons, mais de voir la confusion que nous avons vue cette saison… ce n’est pas aussi prévisible, ce qui est toujours une bonne chose”, a-t-il commenté.

« Avec Max étant dans le jeu, [Red Bull designer] Adrian Newey lui fournit l’équipement et Honda fait son travail, il semble que Red Bull soit un sérieux concurrent pour l’équipe Mercedes.

“Ensuite, vous voyez également la résurgence de McLaren, même Williams tout d’un coup jetant des coups de poing, et voyant [Esteban] Ocon gagne avec l’Alpine. Il y avait de très très bonnes choses jusqu’à présent.

« Je suis très impatient maintenant de voir comment cette chose [the title fight] va se dérouler ! J’attends avec impatience une course de Formule 1 plus que jamais en ce moment. »

