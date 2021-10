Andreu Coll, le jeune majorquin qui a assassiné son père en imitant son jeu vidéo préféré

17/10/2021 à 19:33 CEST

Vanesa lozano

« Voyons ce qu’il y a dans le coffre-fort, mec, j’attends que le serrurier vienne l’ouvrir & mldr; je ne veux pas m’énerver ». Trois jours après le meurtre de son père, le 30 juin 2013, Andreu Coll Tur, 18 ans, était impatient de profiter de l’héritage de l’homme d’affaires majorquin avec son ami Francisco Abas Rodriguez, un jeune de Saragosse de 20 ans, étudiant en transport médicalisé, qu’il avait rencontré sur internet et qui l’a aidé à commettre le crime.

« Hala mec ! ça va me manquer. Quand ta mère verra ce qu’il y a, elle sera très heureuse »Abas l’a encouragé au téléphone. « Je vais te prendre en photo », a promis Coll depuis le chalet de son père. Fils de parents séparés, Coll était le seul des trois frères et sœurs à vivre avec son père, Andreu Coll Bennassar, au Alaró (Majorque). Le père avait été très intéressé que le mineur ne suive pas l’exemple de ses deux frères et finisse ses études. Bien que le jeune homme ait voulu se préparer aux examens pour devenir policier, il a fini par travailler comme assistant personnel dans l’entreprise de son père.

« Je voulais vivre mieux »

Avant, en 2010, elle a quitté la maison de sa mère pour être avec lui. Il l’a fait « parce que Je voulais mieux vivre et avec elle je n’avais pas autant d’argent« . Le garçon s’est plaint à son père que sa mère ne lui achetait pas de vêtements et lui faisait porter ceux qui devenaient trop petits pour son frère aîné. Avec une valeur nette d’environ 50 millions d’euros, Coll Bennàssar était propriétaire d’une société de machines à sous et de biens immobiliers A Majorque. Il avait également un des centaines de propriétés répandu dans toute l’Espagne.

Abas a assuré qu’il a agi « par amour », que Coll lui a promis qu’ils auraient « beaucoup d’argent pour vivre ensemble, même si c’était comme amis »

Relations rompues avec son ex-femme et ses deux autres enfants, il venait d’effectuer toutes les démarches pour les déshériter et léguer tous ses biens au jeune Andreu, ce qui a influencé le jeune homme à mener à bien son plan, selon les enquêteurs. Il y a deux ans, alors qu’il avait 16 ans, Andreu Coll avait rencontré Francisco Abas en jouant à un jeu vidéo en ligne, Appel du devoir. Tous deux ont partagé leur goût pour les jeux de guerre et ont passé des journées marathon jusqu’à quatorze heures par jour devant la console. Coll s’est présenté à Saragosse comme « Hommes Tactico », un alias derrière lequel, selon son propre profil de joueur, il se cachait « une machine à tuer ».

Les deux jeunes ont rapidement formé une équipe et sont devenus amis, communiquant via le micro de la PlayStation et également sur Skype. En 2012, Coll s’est rendu dans la péninsule pour voir Abas et il a rendu la visite peu de temps après. Comme l’homme de Saragosse, le Majorquin avait peu d’amis, comme il l’a déclaré à un voisin de la famille : « Les garçons de la ville ne veulent pas m’accompagner parce que mon père est riche. Il a donc trouvé en Abas « un frère » avec qui partager ses confidences. Pour sa part, le Saragosse a vu dans Coll « un amour non partagé », auquel il avait même déclaré : « Je lui ai dit que j’étais amoureuse de lui, mais il m’a répondu qu’il aimait les filles ».

Des somnifères dans une génoise

Deux semaines avant le crime, Coll a demandé à Abas de « faire quelque chose » à son père. Il lui a parlé de la richesse millionnaire de l’homme d’affaires et promis qu’après le crime, ils vivraient ensemble « en amis ». Le 26 juin 2013, Abas s’est rendu à Majorque pour passer une saison dans la maison du garçon, où ils ont partagé une chambre et un lit. Deux jours plus tard, ils ont tenté de tuer l’homme d’affaires sans succès. Ils ont mis plusieurs somnifères dans un biscuit qu’ils lui ont offert pour le dîner et, une demi-heure après qu’il s’est endormi, ils sont entrés dans sa chambre.

Abas l’a frappé avec une batte en bois, tandis que le fils a braqué une lampe de poche sur lui. Mais le père se réveilla et ils s’enfuirent tous les deux avant qu’il ne puisse voir autre chose qu’« un homme le frappant avec quelque chose », comme il l’a dit à sa sœur Margarita le lendemain. L’homme a appelé son fils et Abas, pensant qu’un étranger était entré par effraction dans la maison, mais les deux garçons ont réussi à le convaincre qu’il aurait pu tout rêver. Cependant, l’homme d’affaires a commencé à soupçonner : « J’en suis venu à penser que c’était Andreu. Comme je les ai écrasés cette semaine en les faisant rester au travail, Peut-être qu’ils ont croisé les fils et qu’ils veulent m’enculer« Il l’a dit à sa sœur après l’attaque. Et il a ajouté un détail qui n’est pas passé inaperçu d’elle : « Comme ils ont un bâton là-bas sur le lit qu’ils jouent parfois avec… ».

40 coups

Le lendemain, le fils de l’homme d’affaires et son ami ont réessayé, et cette fois leur plan a fonctionné. L’homme est rentré chez lui vers une heure du matin. Son fils lui a demandé de monter dans la chambre, au deuxième étage, pour regarder quelque chose sur son téléphone portable. Ensuite, l’ami du jeune Andreu a donné à son père le premier des quarante coups qui ont mis fin à sa vie. Il l’a fait par derrière, avec une batte en bois avec quatre clous de quatre pouces à un extrême, qu’Andreu Coll avait fabriqué en imitant l’arme d’un jeu vidéo de zombies appelé Dead Rising 2, que jouaient les deux jeunes hommes.

Une Rolex, une bague et 12.000 euros

Tous deux ont déclaré avoir attendu que la victime cesse de respirer, puis se sont douches, ont lavé le corps avec le tuyau d’arrosage et ont changé de vêtements. Après Ils ont emporté une Rolex, une bague en or et une mallette avec 12.000 euros en liquide, pour simuler un vol et traîné le corps jusqu’à la voiture, un SUV Land Rover où, quelques heures plus tard, deux voisins ont retrouvé le corps sur une route de Bunyola, à 15 kilomètres d’Alaró. Une connaissance les a vus rentrer au chalet vers quatre heures du matin à l’Audi TT que le père de Coll lui avait offerte à son fils.

Trois jours après le crime, la garde civile a entendu comment les deux jeunes hommes se sont disputés au téléphone au sujet de la répartition de l’héritage du père de Coll : « Nous allons expulser ma tante de l’entreprise et l’argent va être divisé en trois piles : pour mes deux frères et pour moi » Coll a dit à Abas. « Eh bien, ça ne devrait pas être comme ça, hein ? », se plaignait le Saragosse. » Qu’il ne se passe rien, Fran, qu’il y en a beaucoup « , répondit le Majorquin. Mais son ami n’était pas calme : « Je pense que ta tante sait quelque chose », se doutait-il. « Il ne sait rien. Ne parle pas de ça ici, Fran, » l’avertit Coll.

Un pacte rompu

Après avoir été arrêtés, les deux ont rompu leur « pacte du silence » et ont fini par avouer. Le fils de l’homme d’affaires a tenté de justifier le meurtre de son père en affirmant qu’il « il a abusé psychologiquement », surtout au travail : « Il m’a critiqué devant les autres et m’a humilié, a dit que j’étais inutile, un gaspillage social et m’a obligé à travailler plus d’heures en disant que la famille est la famille. »

Abas a assuré qu’il avait agi « par amour », que Coll lui avait promis qu’ils auraient « beaucoup d’argent pour vivre ensemble, ne serait-ce qu’entre amis », et qu’il a fait tout ce qu’il a demandé. De plus, il a minimisé la version de son ami : « Andreu se disputait beaucoup avec son père, ce n’étaient pas des humiliations, mais si Andreu quittait la maison, son père lui prendrait tout. La seule solution était de le tuer« .

17’5 et ​​16’5 ans de prison

Coll et Abas étaient condamné à 17 ans et demi et 16 ans et demi, respectivement. Devant le juge, ils ont fini demander pardon pour le crime. Ils sont toujours en prison. Comme OPEN CASE l’a appris, ils n’ont bénéficié d’aucun permis de sortie au cours de ces années. Les rapports psychiatriques ont conclu que les deux meurtriers ils n’avaient pas de trouble ou d’hallucination dérivé de la consommation massive de jeux vidéo et qu’ils étaient conscients de leurs actions lorsqu’ils ont planifié le crime et l’ont commis.

Les coroners ont défini Coll comme un personne « froide et intelligente, avec un caractère dominant » et ils ont souligné la haine qu’il ressentait envers son père, d’autant plus qu’il a expulsé la mère et les frères d’Andreu en octobre 2012 : « J’aimais mon père, mais quand nous n’étions pas au bureau ou à la maison. Je l’aimais quand nous étions chez mon grand-père. maison ou dans la voiture. J’ai toujours plus aimé ma mère », a-t-il déclaré.