Andreu Plaza a admis qu’ils ont dû beaucoup souffrir pour forcer le troisième match

Le FC Barcelone a réalisé une double victoire en valeur ce dimanche contre le Movistar Inter aux tirs au but avec Aicardo comme protagoniste final et ce duel de quart de finale se décidera ce mercredi lors du troisième match à 20h00 aux Palau.

Et en parallèle l’équipe azulgrana a brisé le maléfice qui le poursuivait cette saison contre une équipe madrilène qui les avait battus en finale de la Coupe d’Espagne et de la Supercoupe d’Espagne.

Satisfait du point angoissant atteint et reprenant toujours son souffle après les têtes ou queues des pénalités, Andreu Plaza a souligné que la réunion comportait deux parties assez bien différencié.

“En première mi-temps, nous sommes sortis sans peur, concentrés et connaissant l’intensité du rival. Je pense que l’équipe a bien géré le ballon, nous l’avons bien eu et ils n’ont pas créé de danger. En deuxième mi-temps c’était différent, peut-être que le nul nous a fait un peu de mal, on a récupéré, on a encore marqué, ils nous ont à nouveau égalisé… Au final, le fait est qu’on a toujours été en avance et ça aide », a réfléchi l’entraîneur de Barcelone.

“Je suis un peu dépassé par la façon dont le match s’est déroulé. C’était plus égal que le premier. Je pense qu’aux Palaos, nous étions bien supérieurs en seconde période et aujourd’hui après la pause ils nous ont pris le ballonIls nous ont laissé très peu de choses, on a dû défendre loin derrière, on a fait beaucoup de fautes… on était mieux aux Palau », a poursuivi l’homme de Gérone.

“Oui, parfois ça arrive et c’est le sport. L’autre jour on le méritait plus et aujourd’hui ils le méritaient plus. Au final dans le total des matchs, 1-1 est juste. Maintenant, mon rythme cardiaque est encore un peu élevé, car une séance de tirs au but est ce que c’est, cette fois c’était cher et nous avons gagné “, a déclaré Plaza après l’accident.

Le Barça a forcé le troisième match contre l’Inter

Ce lundi, les 1 000 billets sont mis en vente que les autorités autorisent et ils ne tarderont sûrement pas à s’épuiser. Et c’est que cette équipe a gagné que les fans la soutiennent comme jamais auparavant pour éliminer le champion actuel de toutes les compétitions nationales : Ligue, Coupe d’Espagne, Super Coupe et Copa del Rey, le titre le plus récent.

« Qu’ils nous aident, car aujourd’hui le public ici a beaucoup insisté et nous attendons avec impatience un Palau aussi complet que possible, qui permet la Santé et avec le maximum d’entrées qui sont autorisées », a affirmé Andreu Plaza qui ne poursuivra pas la saison prochaine sur le banc.

Quant à cette rencontre décisive de mercredi, l’entraîneur du Barça espère qu’elle sera “similaire, même si pas de réseau pour les deux ordinateurs, qu’ils avaient aujourd’hui. Espérons que nous n’allons plus aux pénalités, car sinon, certains d’entre eux mourront. »