Andreu Plaza. « C’était notre meilleur match de la saison »

28/03/2021 à 00:13 CET

Serrant les dents quand Fede a été érigé sur un mur et se montrant mortel devant un Levante qui dirige la Ligue avec autorité, le FC Barcelone a accédé ce samedi à Madrid à la finale de la Coupe d’Espagne.

L’équipe du Barça a performé à un très haut niveau et seuls les poteaux et la performance susmentionnée du gardien de but de Granota ont permis au score de refléter un 3-3 à sept minutes de la fin.

À la fin de l’accident, un Andreu Plaza qui est généralement retenu dans ses déclarations a brisé ce flegme. pour souligner les excellentes performances que votre équipe vient de réaliser.

« Le match a été brillant, globalement notre meilleur match de la saison. En première mi-temps, nous étions bien supérieurs à Levante. Maintenant, ils me disent les chiffres, 22 tirs au but contre huit d’entre eux. Et nous perdions 1-0. Je n’ai pas compris ce qui se passait », a déclaré le natif de Gérone, qui optera pour le premier titre du parcours après en avoir relevé deux correspondant au passé: la Ligue des champions et la Copa del Rey.

« A la mi-temps, je leur ai dit que je ne pouvais pas le comprendre. La peur que cela m’a fait est que nous nous précipiterions dans la seconde mi-temps si nous continuions sans marquer. Le but rapide en seconde période nous a aidés puis il y a eu un peu de concessions mutuelles, mais nous nous en sortions très clairement. Ils ont fait des choses lâches, un but, une erreur et un rebond », a poursuivi l’entraîneur barcelonais.

« Laissez-nous la moitié pour célébrer, nous avons très bien fait. Demain ou plutôt dans un moment, nous penserons à Inter, qui est la finale que tout le monde a dit que ce serait et ça l’a été « , a déclaré Plaza.

Ximbinha a joué un rôle clé dans la victoire du Barça

| FCB

Moment pour analyser le rival de ce dimanche, une équipe interista ce qui sera beaucoup plus marquant pour cette décision absurde de séparer les deux demi-finales pas plus et pas moins de huit heures (la première à 13h00 et la seconde à 21h00).

« Je vois l’Inter très fort. Je les ai vus comme ça contre Palma et aujourd’hui aussi contre Carthagène. C’est une équipe très puissante, très rapide, qui court beaucoup et qui est très verticale. Nous devons être très attentifs, car leur arme est courir, On a joué huit heures plus tard qu’eux et il est possible que ça se voit », a-t-il craqué avec un certain ton de plainte. C’est vrai.

« Nous devons être en finale et alors tout ce qui doit arriver arrivera. L’équipe est très sérieuse, a des idées très claires et le tableau de bord ne nous affecte pas pour continuer à jouer notre jeu », a conclu un Plaza optimiste.