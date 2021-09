Andrew Bridgen s’en prend à Remainer Anna Soubry sur GMB “c’est un problème à TRAVERS l’Europe” | Politique | Nouvelles

in

Andrew Bridgen est apparu sur Good Morning Britain où il s’est opposé à ce que le Brexit soit responsable de la pénurie de chauffeurs de poids lourds au Royaume-Uni. Il a été rejoint par Anna Soubry qui a noté que le Royaume-Uni n’avait pas d’étagères et de stations-service vides lorsque le pays faisait partie du Royaume-Uni, mais M. Bridgen a attaqué son point de vue. Il a expliqué que la pénurie de chauffeurs était ressentie dans toute l’Europe et ne pouvait pas comprendre comment 5 000 visas temporaires visant à combler l’écart résoudraient quoi que ce soit lorsqu’il n’y a aucun chauffeur nulle part.

S’exprimant sur Good Morning Britain, Mme Soubry a déclaré que lorsque le Royaume-Uni était membre de l’UE, il n’y avait pas de pénurie de chauffeurs ni d’étagères vides.

Mais M. Bridgen n’a pas été influencé et a déclaré que le problème était vécu en Europe.

Il a déclaré au programme: “C’est un problème endémique dans toute l’Europe.

“En Pologne, nous avions l’habitude de faire venir beaucoup de nos chauffeurs de Pologne, il y a 120 000 postes vacants [there] et c’est plus qu’au Royaume-Uni…

“Je ne sais pas ce que vont faire ces 5 000 visas alors que l’Europe elle-même manque de chauffeurs.

“C’est un peu pour moi comme un alcoolique qui revient au bar pour un verre de plus, ça ne va vraiment pas marcher.”

M. Bridgen a affirmé qu’il n’y avait pas de pénurie de chauffeurs au Royaume-Uni, mais que les conditions de travail ont plutôt dissuadé de nombreuses personnes de rejoindre ou de rester dans le secteur.

Le gouvernement a annoncé que des visas temporaires seront accordés aux travailleurs européens pour combler les lacunes dans le secteur des poids lourds et de la volaille jusqu’en décembre.

Environ 5 000 visas seront accordés pour les trois prochains mois, mais certains disent que ce n’est pas suffisant.

En conséquence, environ 2 000 conducteurs quittent l’industrie chaque semaine, principalement en raison de la retraite.

Seulement 1 000 recrues sont employées au cours de la même période, ce qui entraîne une diminution de la main-d’œuvre.

Une étude de Transport Intelligence a révélé que l’Allemagne manquait de 45 000 à 60 000 conducteurs de poids lourds l’année dernière.

L’Union internationale des transports routiers prévient que ce chiffre pourrait atteindre 185 000 d’ici 2027.

Les plans d’urgence du gouvernement comprennent l’envoi de l’armée pour aider aux livraisons et surveiller les stations-service à travers le pays.