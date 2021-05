Andrew Cuomo affirme que “ le harcèlement ne met pas quelqu’un mal à l’aise ” ⋆ .

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, prend la parole lors d’une conférence de presse à New York, le 10 mai 2021 (Mary Altaffer / Pool via .)

Lors d’un point de presse jeudi, le gouverneur Andrew Cuomo a nié les accusations selon lesquelles il aurait fait des avances sexuelles non désirées à ses employés féminins, contestant l’affirmation d’un journaliste selon laquelle le harcèlement impliquait de mettre quelqu’un mal à l’aise.

«Si je viens de vous mettre mal à l’aise, ce n’est pas du harcèlement. C’est vous qui vous sentez mal à l’aise », a commenté Cuomo.

Le journaliste a souligné que les intentions du harceleur n’étaient pas pertinentes selon la loi en vigueur et a demandé au gouverneur de le reconnaître.

«Je n’ai jamais rien dit que je croyais inapproprié, je n’ai jamais voulu vous faire ressentir cela. Vous pouvez l’entendre de cette façon, vous pouvez l’interpréter de cette façon, et je respecte cela, et je vous présente mes excuses si j’ai dit quelque chose que vous jugez offensant », a déclaré Cuomo.

La disposition à laquelle le journaliste fait référence a été promulguée en 2019 par Cuomo lui-même. La législation a codifié de nouvelles protections contre le harcèlement sur le lieu de travail qui ont abaissé la barre pour que les employés introduisent des cas de harcèlement sexuel, de discrimination et d’agression en modifiant la loi de New York sur les droits de l’homme pour préciser que la conduite ne doit pas être «grave ou omniprésente».

Au moment de la signature de la loi, Cuomo a fait remarquer qu’il «existait une culture permanente et persistante de harcèlement sexuel, d’agression et de discrimination sur le lieu de travail, et maintenant il est temps d’agir».

«En mettant fin à la norme juridique absurde selon laquelle le harcèlement sexuel sur le lieu de travail doit être« sévère ou généralisé »et en facilitant la présentation des allégations de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, nous envoyons un message fort selon lequel le temps est écoulé pour le harcèlement sexuel dans le pays. lieu de travail et établissant la norme d’égalité pour les femmes », a-t-il déclaré.

La déclaration de jeudi de Cuomo intervient alors que les enquêtes sur de multiples scandales embarrassent actuellement le bureau du gouverneur, y compris des allégations d’inconduite sexuelle.

Au moins huit femmes ont affirmé que Cuomo les avait touchées de manière inappropriée ou avait fait des commentaires qui les mettaient mal à l’aise. Cuomo a réfuté à plusieurs reprises les accusations, tout en offrant qu’il embrasse et embrasse les gens pour être amical ainsi que des actes «ludiques» et se moque de leur vie personnelle, un comportement qui, selon lui, ne constitue pas du harcèlement.

