Andrew Cuomo Forcible Touching Hearing REGARDER LA DIFFUSION EN DIRECT

Les procureurs et la défense seront devant le tribunal vendredi pour traiter la requête de l’État visant à abandonner officiellement leur affaire de crimes sexuels contre l’ancien gouvernement. Andrew Cuomo (RÉ). La diffusion en direct devrait commencer à 13 h 30 HE. Vous pouvez regarder dans le player ci-dessus.

Le procureur du comté d’Albany, dans l’État de New York, a annoncé mardi que son bureau abandonnait l’affaire pour délit. La plainte initiale déposée par le bureau du shérif local indiquait que Cuomo, alors gouverneur de l’État de New York, avait commis des attouchements forcés dans l’après-midi du 7 décembre 2020. Bien qu’il ait fait face à de nombreuses allégations de harcèlement sexuel, cette allégation particulière provenait d’un ancien cadre. assistant Bretagne Commission, qui a dit que Cuomo lui avait tâtonné la poitrine.

«Il est venu et il m’a tiré contre moi et il a mis sa main sur ma chemise, puis – sur mon chemisier et je me suis éloigné et il a dit que je m’en fous et il a claqué la porte et a dit que je m’en fous, puis il est revenu, je pense que c’est à ce moment-là que j’ai dit que tu étais fou et que je l’ai repoussé », a déclaré Commisso via Zoom le 17 mai de l’année dernière.

Cuomo, qui a démissionné en août, a nié les allégations d’actes répréhensibles dans cette réclamation et dans d’autres.

« Cela ne s’est jamais produit », a déclaré Cuomo à propos de l’affirmation à tâtons de Commisso le 17 juillet. « Soyons juste – vous savez, à un moment donné, il doit y avoir un peu de réalité. Toucher le sein d’une femme que je connais à peine, dans le manoir, avec une dizaine de membres du personnel autour, avec ma famille dans le manoir, pour dire « Je me fiche de qui nous voit. »

Face à des allégations de harcèlement de plus en plus nombreuses, il avait précédemment présenté de vagues excuses dans lesquelles il attribuait la situation au fait qu’il était amical, faisait des blagues et taquinait les gens.

« Je comprends maintenant que mes interactions ont peut-être été insensibles ou trop personnelles et que certains de mes commentaires, compte tenu de ma position, ont fait ressentir aux autres des sentiments que je n’avais jamais prévus », a-t-il déclaré en février. «Je reconnais que certaines des choses que j’ai dites ont été interprétées à tort comme un flirt indésirable. Dans la mesure où quelqu’un a ressenti cela, j’en suis vraiment désolé.

En fin de compte, le procureur de district David Soares (D) a déclaré mardi que son bureau ne pensait pas pouvoir prouver que Cuomo était coupable d’un crime dans l’affaire de contact forcé.

« Bien que nous ayons trouvé le plaignant dans cette affaire coopératif et crédible, après examen de toutes les preuves disponibles, nous avons conclu que nous ne pouvons pas nous acquitter de notre fardeau au procès », a-t-il déclaré. « En tant que tel, nous avons informé la Cour que nous refusons de poursuivre cette affaire et demandons que les accusations portées par le shérif du comté d’Albany soient rejetées. »

L’affaire du délit a été tendue dès le début, avec le signalement que la plainte du bureau du shérif semblait aveugler à la fois le bureau du procureur et Commisso.

« Je pense que nous avons une quantité écrasante de preuves », Albany Sheriff Craig Apple (D) a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse en octobre, peu de temps après que son bureau eut déposé la plainte. « Nous avons, la victime a coopéré pleinement chaque jour, à chaque étape du processus. »

Le journal Times Union de la région d’Albany a rapporté cette semaine que Commisso « voulait poursuivre l’affaire mais a été informé lors d’une réunion avec les procureurs lundi après-midi qu’ils prévoyaient d’invoquer leur pouvoir discrétionnaire de ne pas aller de l’avant, en partie à cause de la manière dont laquelle la plainte pénale avait été déposée, selon une personne informée du dossier.

Comme Law&Crime l’a expliqué précédemment, le dépôt du document d’accusation par le bureau du shérif directement (et non par le bureau du procureur) a laissé l’instrument ouvert à une attaque supplémentaire par les avocats de Cuomo.

[Image via David Dee Delgado/.]

