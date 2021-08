Andrew Cuomo interviewé pendant 11 heures sur des allégations d’inconduite sexuelle à New York .

in

Le gouverneur de New York Andrew Cuomo a été interrogé pendant environ 11 heures dans le cadre de l’enquête du procureur général de l’État, Letitia James, sur les allégations d’inconduite sexuelle, selon des informations.

Le mois dernier, Cuomo a été interrogé par des enquêteurs du bureau du procureur général, et les avocats impliqués dans l’enquête ont visité l’Executive Mansion et ses bureaux à Albany, a rapporté le Wall Street Journal.

Cuomo a été interviewé pendant environ 11 heures dans un immeuble de bureaux de Midtown, selon le New York Times.

Deux enquêteurs l’ont interrogé, l’ancien procureur fédéral Joon Kim et l’avocate en droit du travail Anne Clark, a rapporté le Times.

Ce mois-ci, l’enquête devrait se terminer, selon le Journal.

Quatre des accusateurs de Cuomo ont témoigné sous serment lors de l’enquête. Au total, huit femmes ont porté des accusations d’inconduite sexuelle contre le gouverneur, a rapporté le New York Post.

Cuomo a demandé en mars que le procureur général enquête sur les allégations tout en niant tout acte répréhensible. Lundi, le gouverneur a refusé de commenter l’enquête, déclarant: “J’ai dit que je coopérerais avec elle, et au moment opportun, je commenterai l’examen. Mais ce n’est pas encore le bon moment.

Les législateurs de l’État de New York sont en train d’ouvrir une enquête de destitution contre Cuomo et devraient examiner les conclusions de l’enquête du procureur général, selon le Post. L’enquête examine également la politique des foyers de soins COVID-19 de Cuomo et son contrat de livre de 5,1 millions de dollars sur la pandémie.

Une enquête distincte sur l’affaire du livre et la politique des maisons de soins infirmiers est en cours par le bureau du procureur américain de Brooklyn, a rapporté le Post.