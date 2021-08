Andrew Cuomo pardonne le Weather Underground de Chesa Boudin, le père David Gilbert 10z viral

Désormais ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo (D) a émis une série de grâces et de commutations au cours de ses dernières heures au pouvoir, a annoncé l’État de New York dans un communiqué de presse du bureau exécutif, qui se trouve dans une archive Web. Parmi les personnes qui ont reçu la bénédiction de dernière minute de Cuomo se trouve David Gilbert, 76 ans, le père du controversé procureur du district de San Francisco Chesa Boudin (D) – qui lui-même a récemment fait face à deux efforts de rappel (le premier a échoué).

“Mon cœur éclate”, a tweeté Boudin en entendant parler de son père. « À la veille de la naissance de mon premier enfant, mon père – qui a été en prison presque toute ma vie – a obtenu la clémence. Il n’a jamais eu l’intention de nuire, mais son crime a dévasté de nombreuses familles. Mon cœur se brise pour les familles qui ne pourront jamais récupérer leurs proches. »

Le tweet exalté était accompagné d’une image d’enfance. Boudin avait trois ans lorsque son père est allé en prison, a noté le Washington Post.

Le Post a également expliqué comment Boudin a appris la nouvelle :

Gilbert a été condamné à 75 ans à perpétuité en tant que membre du Weather Underground – un groupe qui, selon le New York Times, avait volé « 1,6 million de dollars en espèces dans la voiture blindée à l’extérieur du centre commercial Nanuet près de Nyack, NY »

Deux policiers et un gardien sont morts dans l’incident de 1981.

Gilbert a d’ailleurs été décrit comme un orateur et un agitateur à l’Université de Columbia au début des années 1960.

Cuomo a déjà rendu une décision similaire dans le cas de Kathy Boudin; une commission des libérations conditionnelles a finalement accepté qu’elle soit libérée de prison. Le cas de Gilbert devrait maintenant suivre le même chemin, mais sa libération dépendrait également en fin de compte d’une commission des libérations conditionnelles.

Un communiqué de presse du gouvernement de l’État a expliqué la raison pour laquelle Cuomo a accordé la commutation :

David Gilbert, 76 ans, a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre au deuxième degré et de quatre chefs de vol au premier degré en 1983. Il a purgé 40 ans d’une peine de 75 ans à perpétuité, liée à un incident dans lequel il a été le conducteur, pas le meurtrier. Pendant son incarcération, M. Gilbert a apporté d’importantes contributions aux programmes d’éducation et de prévention du sida; il a également travaillé comme tuteur étudiant, commis de bibliothèque de droit, assistant parajuridique, aide-enseignant et aide pour divers programmes d’installations supplémentaires. À l’heure actuelle, M. Gilbert est le seul individu encore incarcéré, sans possibilité de libération conditionnelle de son vivant. Il sera référé à la Commission des libérations conditionnelles pour une éventuelle libération.

Un décès qui survient lors de la perpétration d’un crime est considéré comme un meurtre au deuxième degré dans l’État de New York. D’autres États ont des règles similaires dites de «crime criminel» – qui ont été de plus en plus critiquées dans les cercles de réforme progressistes ces dernières années. La déclaration de Cuomo vise l’équité de la règle du meurtre criminel.

Les dossiers du Département des services correctionnels de l’État de New York indiquent que Gilbert a été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré et de vol au premier degré. Il a commencé à purger sa peine en détention dans l’État le 6 octobre 1983 et est maintenant admissible à une libération conditionnelle le 18 octobre 2021. Il est actuellement incarcéré au centre correctionnel de Shawangunk à New York dans les Catskills.

Le communiqué de presse de Cuomo a déclaré que les six derniers actes de clémence pour l’administration ont été accordés à des personnes “qui ont fait preuve de preuves substantielles de réhabilitation et d’un engagement envers leurs communautés”.

« La marche vers un État de New York plus juste, plus équitable et plus empathique est longue, mais chaque pas en avant que nous pouvons faire en vaut la peine et est important », a déclaré le Gouverneur Cuomo. «Ces clémences montrent clairement le pouvoir de la rédemption, encouragent ceux qui ont commis des erreurs à s’engager dans une réhabilitation significative et montrent aux New-Yorkais que nous pouvons travailler pour un avenir meilleur. Je remercie tous les avocats bénévoles représentant les demandeurs de grâce pour leur dévouement et leur service à la justice. »

Voici les autres commutations finales, renvois de libération conditionnelle et grâces du gouverneur :

Commutations

Greg Mingo, 68 ans, a été reconnu coupable de quatre chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré, de vol qualifié au premier degré, de cambriolage au premier degré et de possession criminelle au deuxième degré d’une arme. Il a purgé 39 ans et demi d’une peine de 50 ans à perpétuité. Pendant son incarcération, M. Mingo a obtenu son GED et une certification de parajuriste, lui permettant d’aider plus d’un millier d’autres personnes incarcérées dans leurs affaires juridiques, et a conçu un cours de recherche juridique de huit semaines qu’il a enseigné pendant des années à Elmira et Great Meadow. M. Mingo est également devenu un pair conseiller dévoué et respecté, fondateur de programmes axés sur la paternité, les relations familiales et la violence et les abus domestiques, et a animé des milliers d’heures de programmes de conseil. À sa libération, M. Mingo prévoit de vivre avec sa famille et de travailler comme conseiller à temps plein pour aider les personnes aux prises avec la toxicomanie, la colère et la violence domestique.

Robert Ehrenberg, 62 ans, a été reconnu coupable de deux chefs de meurtre au deuxième degré et d’un chef de vol au premier degré et de cambriolage au premier degré. Il a purgé 28 ans et demi d’une peine de 50 ans à perpétuité. Pendant son incarcération, M. Ehrenberg a obtenu un diplôme d’associé de SUNY Sullivan et un baccalauréat ès sciences du St. Thomas Aquinas College, obtenant son diplôme de major de sa promotion pour les deux diplômes. M. Ehrenberg a travaillé comme tuteur dans le cadre du programme Hudson Link College et, dans ce rôle, a conçu et enseigné un cours d’algèbre de base pré-universitaire de 16 semaines. M. Ehrenberg a également été un chef de file au sein de groupes caritatifs qui collectent des fonds pour des causes telles que des bourses universitaires, la recherche sur le cancer chez les enfants et les efforts de sauvetage d’animaux et de sanctuaires. À sa libération, M. Ehrenberg prévoit poursuivre ses études et son travail bénévole.

Ulysse Boyd, 66 ans, a été reconnu coupable d’un chef de meurtre au deuxième degré et de deux chefs de possession criminelle au deuxième degré d’une arme, pour un incident dans lequel il n’était pas le tireur. Il a purgé 35 ans d’une peine de 50 ans à perpétuité. Pendant son incarcération, M. Boyd a été greffier pour la division des installations de la NAACP et coordinateur des services de transition du DOCCS pendant plus d’une décennie. À sa libération, M. Boyd retrouvera sa femme.

Paul Clark, 59 ans, a été reconnu coupable de trois chefs de meurtre au deuxième degré, d’un chef de tentative de meurtre au deuxième degré et d’un chef de possession criminelle au deuxième degré d’une arme. Il a purgé 40 ans d’une peine totale de 58 ans et 4 mois à perpétuité. Pendant son incarcération, M. Clark a obtenu un diplôme GED, un diplôme d’associé et divers certificats professionnels. À sa libération, M. Clark retrouvera sa femme.

Pardon

Laurent Penn, 51 ans, a plaidé coupable de falsification de dossiers commerciaux au premier degré en 2015 et a été incarcéré pendant deux ans. Diplômé de West Point et ancien combattant, M. Penn continue d’être actif dans sa communauté, et un pardon complet lui permettra de se réengager pleinement et de manière significative avec la société.