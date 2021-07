Andrew Cuomo saisit les pouvoirs d’urgence pour lutter contre la violence armée

par Tyler O’Neil, PJ Media :

Mardi, le gouverneur Andrew Cuomo (DN.Y.) a lancé une nouvelle stratégie pour s’emparer d’un pouvoir quasi dictatorial : déclarer la violence armée dans l’État de New York une « crise de santé publique » et une « urgence catastrophe ». Cuomo a présenté son initiative « première du pays » comme une étape positive pour New York, plutôt qu’une excuse pour contourner la législature. Cuomo a même cité ses propres abus tyranniques pendant la pandémie de COVID-19 comme précédent pour la portée excessive.

Les démocrates ont laissé entendre qu’ils pourraient utiliser diverses déclarations d’urgence de « santé publique » comme excuse pour prendre le pouvoir et contourner le processus législatif normal. Les démocrates ont déposé un projet de loi pour déclarer une urgence nationale sur le climat, par exemple. Le président Joe Biden lui-même a qualifié les armes à feu de «crise de santé publique», et peut-être que Cuomo a l’intention d’inspirer Biden à bafouer le Congrès.

«Nous reconstruisons New York mieux que jamais, mais une partie de la reconstruction consiste à lutter contre les injustices systémiques qui ont été révélées par COVID. Si vous regardez les chiffres récents, plus de personnes meurent maintenant de la violence armée et de la criminalité que COVID – c’est un problème national mais quelqu’un doit intervenir et résoudre ce problème car notre avenir en dépend », a déclaré Cuomo dans un communiqué le le décret exécutif.

« Tout comme nous l’avons fait avec COVID, New York va à nouveau diriger le pays avec une approche globale de la lutte et de la prévention de la violence armée, et notre première étape consiste à reconnaître le problème avec une première catastrophe d’urgence au pays sur les armes à feu. la violence. Lorsque nous voyons une injustice, nous ne détournons pas le regard, nous nous levons et la combattons parce que c’est la manière de New York », a ajouté le gouverneur.

Le bureau du gouverneur a expliqué que «la nouvelle stratégie de Cuomo traite la violence armée comme une crise de santé publique, en utilisant des solutions à court terme pour gérer la crise immédiate de la violence armée et réduire le taux de tir, ainsi que des solutions à long terme axées sur l’intervention communautaire. et des stratégies de prévention pour briser le cycle de la violence.

« L’urgence en cas de catastrophe permet à l’État d’envoyer de l’argent et des ressources aux communautés afin qu’elles puissent commencer à cibler immédiatement la violence armée », a expliqué le bureau du gouverneur.

Le décret exécutif de Cuomo déclarera une urgence en cas de catastrophe liée à la violence armée ; exiger de la Division des services de justice pénale de New York qu’elle recueille et partage des données au niveau des incidents des services de police sur la violence armée ; créer le Bureau de prévention de la violence armée; diriger les ressources vers les « points chauds émergents de violence armée » ; investir 138,7 millions de dollars dans des programmes d’intervention, de prévention et d’emploi pour les jeunes à risque; et créer une nouvelle unité d’interdiction du trafic d’armes à feu de la police d’État « pour arrêter le flot d’armes illégales qui entrent à New York en provenance d’États dotés de lois faibles sur la sécurité des armes à feu ».

En d’autres termes, New York aura une unité de police formée pour empêcher les Américains qui vivent dans des États qui respectent le deuxième amendement d’apporter leurs armes à feu dans l’Empire State. Cuomo a non seulement fait l’affirmation orwellienne que la violence armée est une question de « santé publique » plutôt que de mal et de vice individuels, mais il a également suggéré que les États qui protègent les droits des armes à feu ont des « lois faibles sur la sécurité des armes à feu ».

La déclaration de Cuomo selon laquelle cette mesure obscène de contrôle des armes à feu est « comme » ce qu’il a fait pendant la pandémie de COVID-19 s’avère involontairement révélatrice.

Sous Cuomo, New York a en effet dirigé l’Amérique pendant la pandémie de COVID-19 – en termes de nombre élevé de cas et de décès. En fait, la première vague de COVID-19 qui a infecté la majeure partie de l’Amérique est passée par New York, et même le ProPublica de gauche a blâmé Cuomo et le maire de New York Bill de Blasio pour la propagation.

Plus tard dans la pandémie, Cuomo a publié des mesures de verrouillage sévères, ciblant spécifiquement les communautés juives – ce qu’il a appelé « un cluster à prédominance ultra-orthodoxe ». Alors que Black Lives Matter et les émeutes antifa éclataient à New York la nuit, de Blasio a envoyé la police pour disperser les mères juives et leurs enfants d’une aire de jeux en plein jour.

Le 25 mars 2020, Cuomo a également ordonné aux maisons de soins infirmiers d’admettre les patients positifs au COVID-19, contrairement aux directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) qui n’ordonnaient explicitement « à aucun foyer de soins d’accepter un patient positif au COVID-19, s’ils sont incapables de le faire en toute sécurité. En janvier, la procureure générale de New York, Letitia James, a publié un rapport montrant que le gouvernement de l’État avait sous-estimé les décès dus au COVID-19 liés aux maisons de soins infirmiers. Selon le rapport, New York a envoyé 9 000 patients COVID-19 dans des maisons de soins infirmiers et certains foyers se sont plaints que la moitié de leur personnel était malade ou à la maison avec COVID.

Lire la suite @ PJMedia.com