Andrew Derr a tiré et tué Sara-Nicole Morales : la police

Une femme a tiré une arme sur un motocycliste peu de temps après un accident mineur, mais l’homme a ensuite mortellement tiré, selon les flics. L’enquête se poursuit sur la façon dont Sara-Nicole Morales, 35 ans, est décédé violemment à Orange City, en Floride, ont annoncé les autorités. L’audio du 911 peu de temps avant sa mort la montre en train de crier : « Vous m’avez suivi jusqu’à ma maison ! » et « Vous êtes trois hommes, et vous m’avez suivi! »

« Elle a essayé de tirer une arme sur moi! » a dit un homme en audio.

Les flics prétendent que la femme tuée avait volontairement heurté un motocycliste autour du bloc 1400 de l’avenue N. Volusia. Ce n’était qu’un accident mineur, ont-ils déclaré. L’homme – identifié par la police et dans les reportages des médias comme Andrew Derr, 40–n’a pas subi de blessures ou n’a pas été éjecté de son véhicule. Dans tous les cas, lui et des témoins ont tenté de faire arrêter Morales à l’intersection de la 17-92 et de Wisconsin Avenue alors qu’elle tentait de tourner à gauche, ont-ils déclaré.

Morales a refusé et les gens ont continué à la suivre, ont-ils dit. Des flics :

Un contact verbal a été établi avec Morales pour qu’elle s’arrête pour l’arrivée des forces de l’ordre. Morales a refusé et a pu tourner à gauche sur E. Wisconsin Ave lorsque la circulation le permettait. Morales s’est rendu au 1052 E Wisconsin Ave. Derr et des témoins ont suivi Morales pour tenter de l’identifier pour les forces de l’ordre. Ils se sont arrêtés sur la chaussée devant le 1052 E. Wisconsin Ave, appelant le 911 pour que les forces de l’ordre répondent à cet endroit.

La confrontation s’est intensifiée lorsque Morales est entrée chez elle, puis est sortie pendant que des témoins et Derr étaient au téléphone avec le 911, selon le récit de la police. Elle aurait pointé une arme sur eux.

« Derr ayant un permis d’armes dissimulé en Floride valide, a dégainé son arme de poing dissimulée et a tiré plusieurs coups, frappant Morales », a déclaré la police. Ils ont dit que Derr avait coopéré avec eux. Les flics ont déclaré lundi qu’ils continuaient d’enquêter avec le bureau du procureur de l’État.

Morales était enceinte et travaillait comme bibliothécaire du comté de Volusia, selon WOFL.

Des images de caméras corporelles montrent des forces de l’ordre s’approchant de Derr les bras tirés.

« Cette fille a essayé de me tuer », a déclaré Derr, allongé sur le ventre, les bras et les jambes écartés. « Elle a pointé une arme sur moi. »

