Andrew Doyle parle à Tucker Carlson de la culture éveillée, de l’origine de « Titania McGrath »

Le comédien et commentateur politique d’origine nord-irlandaise Andrew Doyle a rejoint vendredi « Tucker Carlson Today » de Fox Nation pour son 100e épisode.

Doyle, populaire pour son pseudonyme Twitter « Titania McGrath », a expliqué à Carlson comment le compte de satire politique est né et à propos de son nouveau livre « Free Speech and Why It Matters ». Il a parlé de son éducation dans les Midlands anglais et de la façon dont, après avoir fréquenté une école paroissiale et des universités, son directeur de doctorat a suggéré un changement de carrière, ce qui l’a finalement conduit sur sa voie actuelle.

« [Titania McGrath] est arrivé parce que – maintenant, cela devait être en 2018, je pense, ou à peu près à l’époque – je suppose que j’étais simplement frustré par ce qu’ils appellent le mouvement pour la justice sociale, ou ce qu’on appelle le mouvement éveillé, peu importe ce que nous voulons appeler cela », a déclaré Doyle.

« Que cela paraisse imperméable à la raison, imperméable à la critique, vous ne pouviez pas rationaliser avec des gens qui avaient été capturés par cette vision du monde. Et donc, donc, en tant que comédien, mon instinct était bon, je vais m’en moquer. Et Je ne voyais pas grand-chose de cela se passer. »

Doyle, qui était autrefois un partisan du chef du parti travailliste de gauche britannique Jeremy Corbyn mais qui a par la suite « perdu confiance » en lui, a déclaré que la meilleure façon de se moquer du mouvement de gauche était la satire.

« [I]En d’autres termes, pour incarner ce qu’ils représentent et le mener à ses conclusions logiques, ce qui est forcément absurde », a-t-il déclaré. « Alors vous faites cela en créant un personnage qui est ce que je perçois comme l’incarnation de un militant de la justice sociale. Et c’est ainsi qu’est né Titania. »

« Et mon amie Lisa a créé l’image pour moi d’être un composite d’un certain nombre de femmes. J’avais trouvé une sorte d’archétype de ce à quoi je voulais qu’il ressemble – une femme très po-face, jeune, blanche, financièrement privilégiée, femme . »

« Mais c’était la chose que je voulais vraiment capturer – c’est que chaque fois que je m’engage avec ces militants en ligne, c’est la certitude absolue », a ajouté Doyle. « Il ne leur vient jamais à l’esprit qu’ils pourraient avoir tort. Il ne leur vient jamais à l’esprit que leurs adversaires pourraient simplement avoir une vision du monde différente. Ils supposent simplement que tout le monde est mauvais. Nous avons raison, tout doit changer. »

Cette dernière idée, a-t-il dit, est à la fois effrayante et humoristique.

« Je veux dire, la pure arrogance de cela est assez drôle, vous savez, » observa Doyle.

« Ils pensent qu’ils ont tout compris, alors ils vont simplement démanteler la société telle qu’elle est, repartir de zéro. Appelons ça l’année zéro, et c’est de là qu’ils viennent. Et je trouve que ça le niveau d’arrogance est toujours drôle. »

Dans un article récent, « McGrath » a fait remarquer que la nouvelle politique du gouverneur de l’Oregon, Kate Brown, éliminant les normes de mérite en matière d’éducation pour aider les Oregoniens de couleur était indispensable car « je ne peux penser à rien de plus raciste que de supposer que les personnes de couleur savent lire, écrire ou compter pour dix. »