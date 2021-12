Andrew Ericson obtient la prison du week-end, probation pour le 6 janvier

Un homme de l’Oklahoma qui a pris une bière à celle de Nancy Pelosi réfrigérateur de bureau alors qu’il se trouvait à l’intérieur du bâtiment du Capitole des États-Unis le 6 janvier a été condamné à une incarcération intermittente et à deux ans de probation.

Andrew Ericson, 24 ans, a posté deux photos de lui à l’intérieur du Capitole sur Snapchat, selon les procureurs, dont une photo de lui assis sur une chaise, les pieds sur une table de conférence. Il a également partagé une vidéo se montrant en train de prendre une bière – en particulier, une Corona Light – d’un réfrigérateur dans le bureau du président de la Chambre Pelosi, selon les procureurs.

Juge de district américain Trevor McFadden a condamné Ericson vendredi à 20 jours d’incarcération intermittente et 24 mois de probation.

Ericson a plaidé coupable en septembre à un chef d’accusation de défilé, manifestation ou piquetage dans un bâtiment du Capitole. Les procureurs fédéraux avaient requis une peine de 60 jours de prison, tandis qu’Ericson avait demandé un crédit pour le temps passé en détention et les travaux d’intérêt général.

Lors de l’audience de détermination de la peine, les procureurs ont déclaré qu’il y avait « plusieurs facteurs aggravants » qui justifiaient l’incarcération et ont comparé Ericson à d’autres accusés notables du 6 janvier qui ont été condamnés à des peines de prison pour être entrés dans des espaces sensibles après avoir dépassé les barricades de la police et violé le Capitole. Procureurs spécifiquement nommés Jacob Chansley et Paul Hodgkins comme exemples.

« Ces actes montrent que M. Ericson n’a pas saisi la gravité de ce qui s’est passé le 6 janvier, ou qu’il a compris et a choisi de se moquer », a déclaré le procureur américain adjoint. Christine Macey a déclaré lors de l’audience de vendredi. « Il n’avait pas honte à l’époque.

McFadden a déclaré que bien qu’Ericson n’ait pas été vu participer à des violences ou à des destructions au Capitole, ses actions justifiaient au moins une incarcération.

« Je suis confronté à quelqu’un qui ne répond pas aux attentes de notre société », a déclaré McFadden. « Vous avez plaidé pour un délit, mais la conduite était assez grave pour un délit. Une certaine incarcération est nécessaire pour fournir une punition [and deterrence]. «

Cependant, McFadden a déclaré que le fait qu’Ericson avait deux emplois pesait en sa faveur.

« Je veux éviter de vous laisser au chômage », a déclaré McFadden, un Donald Trump nommé. « Je ne pense pas que cela fera du bien à personne. »

McFadden a noté qu’Ericson ne semblait pas particulièrement regretter ses actions.

« J’apprécie votre [presentencing] lettre et j’apprécie vos commentaires maintenant, mais ce que j’ai entendu de vous et votre comportement pendant la mise en liberté provisoire ne me suggéraient pas quelqu’un qui reconnaisse la gravité de la situation », a déclaré McFadden, notant qu’Ericson n’avait pas appelé « plusieurs fois » au cours de sa surveillance avant jugement.

En effet, par rapport à d’autres accusés du 6 janvier qui ont fait des plaidoyers et des excuses émouvants et parfois larmoyants pour leurs actions au Capitole, les remarques d’Ericson ont été extrêmement brèves.

« Je voudrais juste dire officiellement que je suis désolé pour vous, juge ; à mes concitoyens américains ; à ma famille pour avoir permis à tout cela de se produire », a déclaré Ericson après que McFadden l’ait invité à prendre la parole. « C’est en gros tout, Votre Honneur. »

McFadden a déclaré que la simple présence d’Ericson dans le bureau de Pelosi contribuait à la terreur ressentie par les travailleurs du Capitole qui craignaient pour leur sécurité alors que la foule de partisans de Trump envahissait le Capitole. Cela l’a placé dans une « catégorie différente » de celle des autres accusés du 6 janvier qui ont plaidé coupables à des délits.

« Je sais qu’il y avait des membres du personnel dans tout le bâtiment du Capitole qui étaient juste terrifiés, se blottissant, s’abritant sur place, se barricadant dans les officiers, terrifiés à l’idée que quelqu’un entre », a déclaré McFadden. « Ils étaient là depuis des heures avant d’être secourus. »

McFadden a également déclaré qu’Ericson avait fait preuve d’un « manque de respect injustifié » envers le Capitole et que, même s’il n’y avait « rien de mal à protester », les actions d’Ericson le 6 janvier « dépassaient clairement les limites ».

L’avocat d’Ericson, Kira Ouest, a déclaré que son client n’avait participé à aucune des destructions qui ont eu lieu à l’intérieur du Capitole. Elle a déclaré que son client n’avait réalisé la gravité de la violence que quelques jours plus tard. McFadden ne semblait pas entièrement acheter la position de West.

« L’une des vidéos fournies par le gouvernement montrait à votre client ce qui ressemblait à [someone] être emmené sur une civière », a déclaré McFadden.

« Il l’a fait, mais il ne savait pas qui portait la civière, qui était sur la civière, comment cette personne était montée sur la civière », a répondu West. « Il ne sait pas comment c’est arrivé. Ce que je veux dire, c’est qu’il n’a pas vu de gens se livrer à de graves violences. Il a peut-être vu les conséquences.

McFadden a ordonné à Ericson de purger son incarcération intermittente pendant des week-ends consécutifs au cours de sa première année de probation.

