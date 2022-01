Andrew Garfield a improvisé l’une des meilleures répliques de Spider-Man: No Way Home

Le plus grand secret de Spider-Man: No Way Home a été divulgué plusieurs mois avant la première du film. Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendraient leurs rôles de Peter Parker des films non-MCU et rejoindraient Spider-Man de Tom Holland dans son aventure multivers. Alors que 2021 avançait, les preuves continuaient de s’accumuler. Pourtant, les personnes impliquées dans le projet ont continué à mentir sur le spoiler le plus important du film.

Le film est sorti depuis trois semaines maintenant, ce n’est donc plus qu’une rumeur. Tobey Maguire et Andrew Garfield sont dans No Way Home, et ils peuvent porter leurs costumes Spider-Man. Cela signifie que les acteurs peuvent enfin arrêter de mentir sur le film. Après que Holland ait commencé à parler franchement de ce que c’était que de faire No Way Home, il est temps pour Garfield de prendre la parole. Et il s’avère que l’acteur a improvisé l’une des meilleures répliques du film. Vous devriez vraiment voir No Way Home avant de continuer, car quelques spoilers suivent ci-dessous.

Garfield est l’un des acteurs de No Way Home qui a dû nier son rôle dans le film dans des interviews qui n’avaient rien à voir avec le film MCU. C’est parce que Garfield a fait d’autres films qui sont sortis en 2021 qu’il a dû promouvoir. Qu’il s’agisse des Yeux de Tammy Faye ou de Tick, Tick… ​​Boum ! Garfield répondrait invariablement aux questions No Way Home. Et il ne parviendrait pas à convaincre le public qu’il dit la vérité en niant son implication.

Mais Garfield est maintenant libre d’aborder son rôle de Peter Parker, et l’acteur a parlé de travailler sur No Way Home avec Variety et ET.

Bande-annonce de Spider-Man : No Way Home : Spider-Man (Tom Holland) et Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Source de l’image : Sony et Marvel

La scène No Way Home de Garfield improvisée

No Way Home est le dernier film du premier Spider-Man du MCU, et c’est en grande partie un film sur Peter Parker de Tom Holland. Garfield fait cette observation dans ses interviews. Mais il est indéniable que Peter Parker de Garfield se démarque dans No Way Home. Les fans ne peuvent pas en avoir assez de lui, au point que beaucoup demandent à Sony de donner à l’acteur le film Amazing Spider-Man 3 qu’il n’a jamais pu faire.

En parlant à Variety, Garfield a révélé qu’il avait improvisé une réplique dans une scène No Way Home qui présente les trois variantes de Spider-Man, dans leurs costumes, prêtes à l’action :

Il y a une réplique que j’ai improvisée dans le film, en regardant [Maguire and Holland] et je leur dis que je les aime. C’était juste moi qui les aimais.

Si vous avez vu No Way Home, vous savez exactement quand cela se produit. C’est dans les moments qui précèdent le grand combat contre la Statue de la Liberté à la fin de No Way Home. Et c’est juste hilarant, avec le personnage de Garfield larguant la bombe « Je t’aime » sur deux personnes qu’il avait rencontrées quelques heures plus tôt. Intrigués, Tobey et Tom’s Peter Parkers ne répondent pas de la même manière, ce qui rend la scène d’autant plus étonnante.

Peter Parker (Tom Holland) dans la scène de fin de Spider-Man : No Way Home. Source de l’image : Sony

Garfield reviendra-t-il dans Spider-Man ?

Garfield a expliqué dans les deux interviews que certains des grands thèmes de No Way Home étaient le mentorat et la fraternité. Dans l’histoire, Spider-Man de Garfield est le frère intermédiaire. « Je suis en admiration devant mon frère aîné et en plein désir de protéger mon jeune frère », a-t-il déclaré à ET – bien sûr, il les aime.

Il sera intéressant de voir si Tobey Maguire et Peter Parkers de Tom Holland seront dans la même pièce que Spider-Man de Garfield pour lui dire qu’ils l’aiment aussi. Mais si le MCU nous a appris quelque chose, c’est que les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Iron Man (Robert Downey Jr.) a pris son temps pour faire un câlin à Peter Parker. Nous avons dû attendre de Homecoming à Endgame. Mais c’est arrivé.

Quant à Garfield, il est prêt à reprendre son rôle de Spider-Man à l’avenir. «Je suis ouvert, bien sûr, je suis très, très ouvert, mais ça devrait être très, très spécial. Cela devrait être très, très significatif, amusant et joyeux, comme l’était No Way Home », a-t-il déclaré.

Découvrez les interviews de Garfield sur No Way Home dans leur intégralité sur Variety et ET.