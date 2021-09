Andrew Garfield a une mémoire de Spider-Man «magique» qui l’a aidé à se préparer à jouer le télévangéliste Jim Bakker

Pour le reste de sa carrière, Andrew Garfield portera le label “ancien acteur de Spider-Man”. Ceci malgré le fait qu’il ait été brillant dans le drame Facebook de David Fincher The Social Network, qu’il ait été nominé aux Oscars pour le thriller pacifiste de guerre de Mel Gibson, Hacksaw Ridge, et que deux films sortent cette année qui montrent des côtés très différents de l’acteur. Tout en faisant de la presse pour l’un d’entre eux, The Eyes of Tammy Faye, j’ai fait un lien entre son personnage, le télévangéliste Jim Bakker, et un moment de la carrière de Garfield où il a tendu la main et s’est connecté émotionnellement avec une grande “congrégation” de fans.