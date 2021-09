Andrew Garfield assure que sa photo dans No Way Home est photoshop – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Andrew Garfield il ne veut pas que les fans de Marvel aient de fausses attentes. L’acteur a nié à plusieurs reprises, et avec force, sa participation à “Spider-Man: No Way Home”, dans lequel des méchants mythiques tels que le Docteur Octopus d’Alfred Molina reviendront.

Le Britannique a parlé de la photos prétendument divulguées dans lequel il apparaît dans le tournage de la bande, niant qu’ils soient réels. “C’est Photoshop !”, s’est-il exclamé.

L’interprète semble en avoir marre de devoir répondre à des questions sur le troisième opus solo de Spidey de Tom Holland. En pleine promotion de son dernier projet de film, ‘Les yeux de Tammy Faye’. Garfield ne veut pas que les fans soient déçus de la vérité, que il ne participe pas à ‘Spider-Man: No Way Home‘.

Lors de son apparition dans ‘The Tonight Show’ avec Jimmy Fallon, l’acteur a révélé avoir vu ses prétendues photos sur le tournage du film de Jon Watts. « Oui, je l’ai découvert et je les ai vus. C’est Photoshop”.

Lorsque le public présent a montré sa déception, Garfield a ajouté qu’il essayait de “gérer les attentes“, laissant entendre qu’il ne veut pas que quiconque ait de faux espoirs.

Bien que la véhémence de l’acteur en niant sa participation à “Spider-Man: No Way Home” devrait aider les fans à cesser de croire aux théories sur le film, Il ne semble pas que cela ait eu beaucoup d’effet sur le fandom.. Seule une confirmation officielle de Sony et Marvel finirait par régler tout type de spéculation, ce qui aiderait l’acteur à cesser de répondre aux questions sur le sujet.

La première bande-annonce de “Spider-Man: No Way Home” n’a pas dissipé les doutes sur les rumeurs de retrouvailles de Peter Parker de Tom Holland avec les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield que le film aura. Pour l’instant, il ne nous reste plus qu’à attendre 17 décembre, ce qui sera quand Sony et Marvel montreront leurs cartes.

Source : Excelsior