Andrew Garfield et Tobey Maguire sont allés au cinéma ensemble pour voir Spider-Man – The Chihuahua News – Entre les lignes

La rage pour Spider-Man : No Way Home ne s’arrête pas, car une série d’interviews qu’Andrew Garfield a accordées aux médias américains ont révélé des anecdotes et des déclarations qui ont ému et surpris les fans de la saga cinématographique.

Par exemple, lors d’une conversation avec Entertainment Tonight, la star également du film Tick, Tick… ​​Boum !, a déclaré qu’il était allé avec Tobey Maguire dans un cinéma ordinaire pour voir l’avant-première du film du super-héros arachnide.

«Je suis allé voir un film le soir du vernissage et je l’ai vue avec ma casquette de baseball et mon masque. En fait, il était avec Tobey. Lui et moi sommes allés au cinéma ensemble et personne ne savait que nous étions là. C’était vraiment beau de pouvoir partager ça ensemble », a révélé l’acteur.

« Et trouver une fraternité avec Tobey et Tom grâce au fait que nous partageons une expérience unique », a-t-il ajouté.

Informations tirées de Milenio