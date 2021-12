Andrew Garfield jouera-t-il à nouveau Spider-Man? Voici sa dernière réponse

Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield jouent tous à Spider-Man dans No Way Home. C’est le secret Marvel le moins bien gardé de l’histoire du MCU et un détail important de l’intrigue qui est apparu dans d’innombrables fuites à ce jour. Le film sera présenté le 17 décembre, date à laquelle nous n’aurons plus besoin de fuites. Mais Sony et Marvel ont décidé de ne pas montrer les Spider-Men de Maguire et Garfield dans les bandes-annonces ou les publicités. Ils ignorent les fuites, ce qui signifie que toutes les personnes impliquées dans le projet doivent faire de même.

Même si vous avez essayé d’éviter les gros spoilers No Way Home, vous avez probablement déjà été accidentellement exposé à la grosse fuite. Donc, si vous avez déjà cherché sur Google « Est-ce qu’Andrew Garfield joue à nouveau Spider-Man », nous avons une (autre) réponse officielle pour vous de la part de l’acteur.

Refus de Garfield’s No Way Home

Andrew Garfield est l’un des acteurs qui a nié à plusieurs reprises toute implication dans le nouveau film Spider-Man. Nous l’avons déjà vu le faire plusieurs fois, même si l’une des plus grosses fuites de No Way Home est une vidéo de Garfield.

C’est un clip qui montre l’acteur dans un costume de Spider-Man au sommet d’un échafaudage. La fuite est liée à des images montrant Garfield et Maguire sur un plateau de tournage élaboré. Sony a pratiquement confirmé que ces images étaient réelles en déposant des demandes de droits d’auteur à leur encontre il y a quelques mois. Nous avons ensuite vu la grande fuite montrant Holland, Maguire et Garfield au sommet de la même grande structure.

Enfin, nous avons vu cette structure massive apparaître dans les bandes-annonces et les teasers de No Way Home. C’est le combat contre la Statue de la Liberté, où se déroulera apparemment la bataille finale du film.

Depuis qu’Andrew Garfield est apparu dans plusieurs films non appelés Spider-Man: No Way Home cette année, il a fait la promotion de ces projets dans diverses interviews et apparitions. La question de Spider-Man revenait régulièrement, l’acteur faisant un mauvais travail hilarant en le niant. Le meilleur de ces exemples concerne le déni de vidéo sur Jimmy Fallon.

La raison pour laquelle Maguire n’a pas eu à faire face au même déluge de questions de la presse est assez simple. Il n’a pas d’autres films à sortir cette année, à l’exception de No Way Home. Cela signifie qu’il n’a pas eu à faire face aux embuscades de Spider-Man tout en faisant la promotion de son autre travail.

Spider-Man (Tom Holland) dans No Way Home trailer 2. Source de l’image : Sony

Andrew Garfield jouera-t-il à nouveau Spider-Man?

Le dernier démenti de l’acteur à Spider-Man apparaît dans une vidéo sur Wired qui est à la mode mercredi. Andrew Garfield a répondu aux questions les plus recherchées sur le Web à son sujet, le célèbre segment YouTube de la saisie semi-automatique de Wired.

Comme le montre l’image du haut, la troisième question posée par l’acteur est liée à No Way Home. « Est-ce qu’Andrew Garfield joue à nouveau à Spider-Man ? » la question Google lit. Voici ce que Garfield avait à dire :

Oh, tu m’as presque eu. Non, je ne le suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Crier à haute voix. Mais je suis vraiment excité de voir ce qu’ils vont faire avec le prochain film.

Wired a peut-être publié la vidéo quelques jours avant la première de No Way Home (17 décembre), mais ils ont enregistré le clip avant la sortie de tick, tick, BOOM, qui est une fantastique comédie musicale maintenant diffusée sur Netflix dans laquelle Garfield chante, et y fait un travail formidable.

C’est-à-dire que nous n’envisageons pas une nouvelle version d’Andrew Garfield sur Spider-Man si proche de la sortie de No Way Home. Le bruit court que Sony et Marvel ne prendront même pas le risque d’inviter Garfield et Maguire à la première du film pour éviter de gâcher la grosse surprise.

Regardez l’intégralité de la vidéo de Wired avec Andrew Garfield ci-dessous :