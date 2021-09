Andrew Garfield n’arrête pas de nous dire qu’il n’est pas dans “Spider-Man: No Way Home”

Andrew Garfield ne sera pas dans le prochain film Spider-Man : No Way Home. Du moins, c’est ce que l’acteur veut désespérément nous faire croire. Depuis que les rumeurs d’anciens Spider-Men Andrew Garfield et Tobey Maguire apparaissant dans le prochain projet commun de Sony et Marvel ont commencé à se répandre, Garfield repousse les journalistes qui ont tous la même question : êtes-vous à No Way Home ?

Au crédit de Garfield, il a eu plus de succès à garder son apparence secrète que ses supposées co-stars. Plus tôt cette année, Alfred Molina a dévoilé le retour de Doc Ock dans une interview. Cela explique probablement pourquoi nous avons vu le méchant de Spider-Man 2 dans la bande-annonce de No Way Home.

Andrew Garfield n’est pas dans No Way Home (à moins qu’il ne le soit)

Alternativement, Garfield a insisté sur le fait qu’il n’apparaîtrait pas aux côtés de Tom Holland. Voici sa dernière citation sur la question tirée d’un récent article de couverture de Variety :

Je comprends pourquoi les gens paniquent à propos de ce concept parce que je suis aussi un fan. Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de « Oh, mon Dieu, ce serait vraiment cool s’ils faisaient ça ? » Mais il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué. Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe . Peu importe ce que je dis, je suis foutu. Soit ça va être vraiment décevant pour les gens, soit ça va être vraiment excitant.

L’acteur proteste trop. Garfield ne sait pas si Marvel l’a choisi dans le nouveau film Spider-Man ? Marvel a-t-il fait un CGI Garfield à utiliser dans le film sans sa permission ? Ou dormait-il quand il tournait ses scènes ? Désolé, Garfield, mais tu vas devoir faire mieux que ça.

L’acteur de Daredevil Charlie Cox a également eu du mal à garder son histoire droite. Dans une récente interview, Cox a déclaré qu’il “ne voudrait pas gâcher quelque chose de toute façon”. Cela le rend “un peu anxieux” et c’est “une chose difficile à dire”. S’il n’est pas dans le film, qu’est-ce qu’il y a de si difficile ?

Le mensonge n’est pas dans le répertoire de tout le monde, même de ceux d’acteurs qui se font passer pour des personnes différentes chaque jour. Regarder Garfield et Cox se tortiller peut être un peu divertissant, mais avec Disney qui se profile au-dessus de la tête, c’est probablement aussi assez stressant. Heureusement, ni les acteurs ni les fans n’auront à attendre plus longtemps. Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre.