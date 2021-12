Andrew Garfield pourrait revenir jouer Spider-Man dans un nouveau film pour le MCU

Après que Sam Raimi ait clôturé sa trilogie de héros d’araignées avec Tobey Maguire en 2007, Andrew Garfield a joué dans deux épisodes de The Amazing Spider-Man avec Marc Web dans les coulisses sans réellement faire un troisième film sur les robots. Cependant, il est possible que l’acteur revienne à l’UCM en reprenant le personnage.

La première de Spider-Man: No Way Home a confirmé ce que de nombreuses Marvelitas avaient soupçonné, l’apparition de Garfield avec Tom Holland et Tobey Maguire de retour dans l’univers cinématographique Marvel grâce au multivers.

Après sa présence déjà confirmée dans le film de Jon Watts, qui marquait ses débuts au sein de l’UCM, le tweeter Daniel Richtman a publié via son compte que l’interprète de The Social Network pourrait revenir. « J’ai aussi entendu dire qu’Andrew pourrait revenir », a-t-elle écrit.

Cependant, il n’a pas confirmé que cet éventuel retour était lié à un nouveau chapitre de The Amazing Spider-Man, toujours avec Webal en tête, ou s’il pouvait s’agir d’un autre type de projet.

Initialement, The Amazing Spider-Man a été conçu comme une trilogie mais, après l’accord entre Sony et Marvel pour partager les droits du personnage et l’inclure au sein de l’UCM, il est resté inachevé avec The Amazing Spider-Man 2: The Power of Electro a sorti en 2014 le dernier film, bien que des plans pour le troisième opus et un vers d’araignée avec Peter Parker de Garfield au centre étaient déjà en développement.

En attendant de voir si Andrew Garfield a un avenir en tant que Spider-Man ou non, les fans du personnage peuvent retrouver le wall-crawler incarné par Garfield dans le déjà sorti Spider-Man : No Way Home (Spider-Man : No way home ) .

Source : Cependant