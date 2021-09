Andrew Garfield répète qu’il n’est pas dans Spider-Man: No Way Home – ou le fait-il?

in

Andrew Garfield a répété qu’il ne ferait pas une apparition dans Spider-Man: No Way Home.

S’adressant à Variety dans le cadre d’une pièce de profil, Garfield a de nouveau été interrogé sur les rumeurs selon lesquelles son itération en direct de Spider-Man apparaîtrait dans No Way Home.

Garfield, qui a toujours nié son implication, a d’abord réaffirmé qu’il ne reprendrait pas son rôle de webslinger. C’est-à-dire jusqu’à ce que la dernière partie de sa réponse taquine la possibilité qu’il le fasse.

“Je comprends pourquoi les gens paniquent à propos de ce concept parce que je suis aussi un fan”, a répondu Garfield. “Vous ne pouvez pas vous empêcher d’imaginer des scènes et des moments de” Oh, mon Dieu, comment putain *ça serait cool s’ils faisaient ça ?’

“Mais il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué”, a-t-il ajouté. “Mais je sais que je ne pourrai rien dire qui convaincra qui que ce soit que je ne sais pas ce qui se passe. Peu importe ce que je dis, je suis foutu. Soit ça va être vraiment décevant pour les gens, soit ça va être vraiment excitant. »

Analyse: la réponse de Garfield suggère qu’il apparaîtra dans Spider-Man: No Way Home

(Crédit image : Sony Pictures)

D’ordinaire, un tel déni mettrait une épingle dans les rumeurs sans fin sur la prétendue apparition de Garfield dans No Way Home. La réponse de Garfield, cependant, n’est pas aussi claire qu’il n’y paraît au premier abord.

La ligne clé de la réponse de l’acteur est la suivante : “Il est important pour moi de dire officiellement que ce n’est pas quelque chose dont je suis conscient que je suis impliqué.”

Cette dernière partie de la phrase est formulée d’une manière particulière. Soit vous êtes impliqué dans un projet, soit vous ne l’êtes pas.

Pour nous, toute la réponse de Garfield semble assez troublée, mais la formulation étrange de cette phrase particulière suggère qu’il en sait plus qu’il ne le laisse entendre. Comme le note également Variety, Garfield « devient rouge et en rit » quand ils l’ont interrogé sur la spéculation ; actions qui peuvent indiquer qu’il est impliqué après tout.

D’autres preuves suggèrent que Garfield (et Tobey Maguire, ne l’oublions pas) tournera également dans No Way Home.

Après la sortie de la première bande-annonce du film, une image divulguée est apparue en ligne qui semblait montrer les Spider-Men de Maguire et Garfield sur un échafaudage avec la technologie d’écran bleu derrière eux. La photographie était disponible pendant une courte période, mais a finalement été touchée par un retrait DMCA par Sony Pictures – une action qui a conduit certains à croire que l’image est réelle.

Plus récemment, un clip de quatre secondes de Garfield sur le même plateau a fuité sur les réseaux sociaux. Nous ne publierons pas les images ici, mais si vous voulez les regarder, vous feriez mieux d’être rapide : Sony est sûr de les faire supprimer pour des raisons de droit d’auteur.

Pendant ce temps, Garfield a tenté d’esquiver des questions similaires dans une autre interview. Le 4 mai, l’acteur a nié qu’il apparaîtrait dans le film de super-héros mais, à peine 24 heures plus tard, il a répondu “ne jamais dire jamais” lorsqu’on lui a de nouveau demandé s’il avait un rôle de camée dans No Way Home.

Notre point de vue? À ce stade, toutes les preuves indiquent que Maguire et Garfield ont un rôle dans No Way Home – nous ne savons tout simplement pas combien de temps d’écran ils auront réellement.

Nous saurons si Garfield dit la vérité assez tôt. Spider-Man: No Way Home sort exclusivement en salles le 17 décembre.