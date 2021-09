L’un des films de super-héros les plus attendus à venir est certainement Spider-Man: No Way Home de Jon Watts. Il existe d’innombrables rumeurs sur le prochain trio de Tom Holland, la plus populaire étant que Tobey Maguire et Andrew Garfield pourraient être de retour sous le nom de Peter Parker. Ce dernier acteur a nié cela à plusieurs reprises, et maintenant Garfield a répondu à une éventuelle fuite d’image le présentant en tant que Peter.