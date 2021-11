Andrew Garfield révèle son souhait que Spider-Man soit bisexuel et Sony a refusé

À l’époque d’Andrew Garfield en tant que Spider-Man, l’acteur était censé faire un troisième film. Mais tout s’est effondré lorsque le studio a refusé d’explorer la sexualité de Spider-Man. « J’ai travaillé plus dur que je n’ai jamais travaillé à quoi que ce soit [en Spider-Man] et j’en suis vraiment fier, mais je ne me sentais pas représenté« Garfield a dit dans The Independent. »

« Il y a eu une interview que j’ai donnée dans laquelle j’ai dit : ‘Pourquoi Peter ne peut-il pas explorer sa bisexualité dans son prochain film ? Pourquoi MJ ne peut-il pas être un garçon ? « Alors ils m’ont mis beaucoup de pression pour me rétracter et s’excuser d’avoir dit quelque chose qu’il est légitime de penser et de ressentir. Alors j’ai dit: ‘D’accord, voulez-vous que je m’assure que les fans et les homophobes achètent vos billets?’ « Il a dit. Andrew a fait référence à une interview qui donné en 2013 à Entertainment Weekly, où il a évoqué la possibilité que Peter Parker ait cessé d’être un personnage strictement hétéronormatif.

« Et si MJ était un gars ? Pourquoi ne pouvons-nous pas découvrir que Peter explore sa sexualité ? Ce n’est guère innovant ! … Alors pourquoi ne peut-il pas être gay ? Pourquoi ne peut-il pas aimer les garçons ? Garfield a interrogé dans cette interview, ce qui lui a causé de nombreux problèmes avec Sony, le studio qui dirigeait la franchise Spider-Man. Maintenant, ces commentaires refont surface lors de ses interviews pour la première de Tick, Tick… ​​Bom! Sur Netflix. En effet, on dit que ce personnage pourrait lui valoir sa première nomination aux Oscars.