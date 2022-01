Andrew Garfield se souvient de ne pas être « assez beau » pour une franchise majeure de Disney

Au début de la carrière d’Andrew Garfield, avant de marquer son grand rôle dans The Social Network, il a essayé de jouer un rôle dans l’adaptation cinématographique des Chroniques de Narnia par Disney et Walden Media. Il n’a pas obtenu le rôle pour une raison qui pourrait en choquer beaucoup aujourd’hui. On lui a dit qu’il n’était pas assez beau.

« Je me souviens que j’étais tellement désespéré », a rappelé Garfield dans une interview avec Entertainment Tonight la semaine dernière, rapporte Insider. « J’ai auditionné pour Prince Caspian dans Les Chroniques de Narnia et je me suis dit : ‘Ça pourrait être ça, ça pourrait être ça.’ Et ce bel et brillant acteur Ben Barnes a fini par obtenir le rôle. »

Garfield était désespéré pour le rôle et se souvint que c’était entre lui et Barnes. Lorsqu’il a demandé à son agent pourquoi il ne l’avait pas obtenu, elle lui a répondu que Disney ne pensait pas qu’il était « assez beau ». Garfield a finalement convenu que Barnes est un « homme très beau et talentueux … Donc, rétrospectivement, je ne suis pas mécontent de la décision et je pense qu’il a fait un travail magnifique. »

Garfield aurait peut-être esquivé un faux pas de carrière en ratant le rôle. La tentative de Disney et Walden Media de transformer les romans de CS Lewis Narnia en une franchise cinématographique de longue date n’a pas si bien fonctionné. Bien que The Lion, The Witch et The Wardrobe aient été un succès en 2005, Prince Caspian (2008) a été une déception critique. Disney n’était pas impliqué à l’origine dans Le voyage du passeur d’aube (2010), qui mettait également en vedette Barnes. Walden Media n’a pas réussi à faire un autre film et leur accord avec la succession de Lewis a expiré en 2011. Depuis qu’il a joué Caspian, le travail le plus connu de Barnes a été à la télévision, y compris des rôles dans Westworld et The Punisher. Il joue maintenant dans Shadow and Bone.

Quant à Garfield, il a marqué son rôle de premier plan en tant que co-fondateur de Facebook Eduardo Saverin dans The Social Network (2010). Il a ensuite été choisi pour incarner Peter Parker/Spider-Man pour The Amazing Spider-Man (2012) et sa suite. Il a repris le rôle dans Spider-Man : No Way Home. Garfield a remporté sa première nomination aux Oscars en 2016 pour Hacksaw Ridge, et est à nouveau dans la conversation sur les récompenses cette saison grâce à Tick, Tick… Boom ! de Netflix.

Dans son interview avec ET, Garfield a déclaré que lui et Toby Macguire s’étaient faufilés dans une projection de No Way Home pour voir comment le public réagissait à leurs révélations dans le film. « Il y a quelque chose de spirituel qui s’est produit et qui se passe, et que nous explorions dans le film. Ce qui est comme, archétypiquement, le personnage est si seul … c’est une partie importante du personnage en termes de canon de Spider- Mec, pour moi d’une certaine manière », a déclaré Garfield.